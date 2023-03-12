«إعماركم للتطوير العقاري» تستعد لطرح مشروع متعدد الاستخدامات بكورنيش المقطم

تستعد شركة إعماركم للتطوير العقاري، لطرح مشروع المقطم داون تاون من نوعية المبانى المتنوعة تجاري – إداري – طبي بمنطقة الهضبة الوسطى على كورنيش المقطم، باستثمارات تتخطى 1.5 مليار جنيه.

وقال محمد سند الرئيس التنفيذي لشركة إعماركم للتطوير ، إن المشروع يأتي ضمن خطة توسعية مستقبلية مدفوعة بحجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.

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وأشار إلى أن المشروع سيكون أول مشروع متعدد الاستخدامات يطل على كورنيش المقطم، الذي يتم تطويره حالياً ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق غير المستغلة.

وأوضح أن إعماركم حريصة على تنفيذ المشروع بدقة عالية تواكب عمليات التطوير التي تشهدها المنطقة، حتى يكون وجهة رئيسية لسكان منطقة المقطم والمناطق المجاورة.

سياسة التنفيذ المتوقعة

وأضاف أن إعماركم للتطوير ستوظف خبراتها السابقة في تنفيذ المشروع، والانتهاء منه قبل المواعيد المحددة، بالإضافة إلى تحقيق تنمية شاملة تهدف لتحقيق الجودة و تقديم حلول مبتكرة تساعد على تلبية جميع احتياجاتهم، وكذلك الالتزام بتوفير مجمعات متكاملة الخدمات في مكان واحد، والارتقاء بجودة مستوى المعيشة.

وأوضح أن المشروع يتوسط جميع المناطق، ويسهل الوصول إليه من جميع أنحاء القاهرة، وهو ما تستهدف إعماركم للتطوير تحقيقه في المشروعات التي تنفذها، من خلال تنفيذ خدمات تساهم في راحة العملاء وسعادتهم.