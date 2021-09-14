إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 – 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة تقليل الاغتراب 2021 – 2022.

واتاحت التعليم نتيجة تقليل الاغتراب 2021 – 2022 ، لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 – 2022

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 – 2022 ، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

واشارت وزارة التعليم العالي ، إلي أن مكتب التنسيق التزم بشروط وقواعد تقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات ، وكذلك النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

وامتدت مرحلة تقليل الاغتراب 2021- 2022 ، خلال الفترة من 8 إلي 12 سبتمبر الجاري.

كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين في تقليل الاغتراب من تنسيق المرحلتين “الأولي والثانية ” للجامعات نحو 82 الف طالب.

جدير بالذكر أن ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، تتم فى حدود النسبة المُقررة (10%)، الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

ضوابط تقليل الاغتراب

وتضم الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين الكليات الجامعية مايلي :

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بالتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسط، فيُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر. وذلك بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

يذكر أنه سيتم إتاحة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، عقب انتهاء مرحلة التنسيق.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 18 إلي 20 سبتمبر الجاري.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة ، عقب الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.