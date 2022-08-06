رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. احصل عليها الآن

تقدم وزارة التربية والتعليم خدمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، من خلال توفير نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقعها الرسمي برقم الجلوس والاسم فقط.

وسيعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة اليوم في العاشرة صباحا.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عن طريق الدخول إلى الرابط المرفق والذي سيتيح النتيجة فور صدورها.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 اضغط هنـــا

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول ثم وضع البريد الإلكتروني

وبإمكان طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجتهم فور اعتمادها عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، عبر بوابته الإلكترونية، حيث يحصل الطاب على نتيجته مجانا.

وسيتم إتاحة النتيجة للطلاب، من أجل التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021، بدرجات المواد والمجموع الكلى.

وبعد ذلك يدخل رقم الجلوس الخاص به فيظهر له النتيجة مرفقة بالمجموع الكلي.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من هنـــا