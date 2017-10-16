إعلان نتائج مبادرة المرأة صانعة السلام في احتفالية بالأوبرا

ولاء البريفي إطار إعلان الرئيس السيسي 2017 عامًا للمرأة المصرية، ينظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأمين عام جمعية محبي مصر السلامهاني عزيز احتفالية بعنوان (المرأة صانعة السلام) وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 18 أكت



ولاء البري

في إطار إعلان الرئيس السيسي 2017 عامًا للمرأة المصرية، ينظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأمين عام جمعية محبي مصر السلامهاني عزيز احتفالية بعنوان (المرأة صانعة السلام) وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 18 أكتوبر بالمسرح الكبير للإعلان عن نتائج الجهود التى تمت في إطار مبادرة (المرأة صانعة السلام.. معاً ضد التطرف والإرهاب) والتى انطلقت دعما للجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين والتى نجحت في تحقيق العديد من الانجازات من خلال حلقات التوعية والاسهام الفكري المتميز في العديد من المؤتمرات الوطنية بكافة المحافظات والتى استهدفت دور المرأة في محاربة التطرف والقضاء على الأرهاب كونها الأم المربية والمعلمة الواعية التى تستطيع مواجهة منشأ التطرف الفكري.

يأتى الاحتفال تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية الوطنية في نشر روح الإخاء بين المواطنيين ودورالقوة الناعمة في القضاء على العنف والتطرف في المجتمع.

يتضمن برنامج الاحتفال الفني الذى تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وبمشاركة كورال أطفال الاوبرا وتخرجها جيهان مرسى مجوعة من الاغاني الوطنية التى شكلت وجدان الشعب المصري والعربي ويشدو بها نجوم الغناء بالأوبرا الطفلة روضة عصام، رحاب عمر، أحمد محسن، ايمان عبد الغني، احمد عفت، تشدو المطربة الشابة ريهام عبد الحكيم بأغاني ( مصر بتحلم – مصر تتحدث عن نفسها – يا حبيبتي يا مصر – حبيبتي من ضفايرها – يا اغلي اسم في الوجود – فيها حاجه حلوة ).