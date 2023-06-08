إعلان ميريهان حسين اعتزال الفن.. إعادة الأنظار لموهبة لم تستغل بعد

أثارت الفنانة ميرهان حسين الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت أنها قررت الابتعاد عن الساحة الفنية تماما واجتناب كل شيء للتركيز في حياتها الخاصة، بسبب الحالة النفسية السيئة التي أصبحت عليها، بعدما فقدت الشعور بالتقدير في الأدوار التي تُسند لها.

وأشارت إلى أنها قيمة فنية غير مُستغلة، لذلك أعلنت أمس أنها قررت اعتزال السوشيال ميديا، وأنها لم تعد تريد شيئًا من أحد سوى أن يتركها الجميع وشأنها بعد شعورها بالضيق والحزن.

ماجدة خير الله : لديها قدر من الموهبة وكانت جيدة في برنامج ستار أكاديمي

من جانبها، رأت الناقدة ماجدة خير الله أن ميريهان حسين تمر بضائقة نفسية سببت لها هذا الشعور باليأس من حال الوسط الفني والعمل به حاليا ، لذلك أعلنت اعتزالها للفن .

وأضافت خير الله أنها سواء كانت جادة في اعتزالها للفن أو لا ، فذلك شأن خاص بها فقط ، ولايحتمل الهجوم عليها بالصورة التي حدثت بمواقع التواصل الاجتماعي .

وأردفت قائلة أن لديها قدر من الموهبة وكانت جيدة في برنامج ” ستار أكاديمي ” منذ سنوات ، لكن هل استطاعت تنمية موهبتها الفنية ام لا فذلك ليس مهما ، لكنها لديها قدر من الموهبة حتى لو لم تكن نجمة سوبر ستار لكن على الأقل تكون موجودة بالسوق .

سمير الجمل : من يريد الاعتزال فليقم بذلك لأسباب تخصه وهو حر

وعلق السيناريست سمير الجمل على ذلك الإعلان قائلا، إن مافعلته ميريهان حسين سواء اعتزلت الفن أم لا فلن تقوم الحياة أو تقعد وليس هناك ضرورة في إعلانها لاعتزال الفن ، لو كانت نيتها حقيقية في الاعتزال .

وتابع أن مافعلته مجرد شو أمام الجمهور ، وهي ليست فاتن حمامة من ناحية الموهبة الفنية في التمثيل ، وهناك مثلا الفنانة القديرة عبلة كامل الموهوبة وهي من الصفوف الأولى حينما قررت الابتعاد عن الساحة الفنية لم تقم بعمل إشهار للجمهور ولم يعلم أحدا باعتزالها سوى بابتعادها تماما عن العمل الفني .

لذلك من يريد الاعتزال فليقم بذلك لأسباب تخصه وهو حر دون أن يعلن هذا الحدث الجلل للجماهير ، خاصة حينما يكون الممثل على قد حاله من الموهبة وفق” الجمل” ، فميريهان حسين ليست من نجوم الصف الأول مثل عبلة كامل وغيرهم ، للذك ماقامت به لن يزيدها شهرة أبدا أو إضافة كبيرة للفن.

وشدد الجمل على أن تصرف ميريهان حسين باعلانها الاعتزال ، يمثل جزء من المشهد العبثي الموجود حاليا بالساحة الفنية للأسف .

أحمد النجار : جاءت لها فرص كثيرة ولم تستطع استغلالها جيدا

من ناحيته يرى الناقد الفني أحمد النجار أن ميريهان حسين فنانة موهوبة ، لكن اتهامها للوسط الفني أنه عبارة عن شللية وذلك يقلل من فرص العمل بالنسبة لها يدينها شخصيا ، حيث جاءت لها فرص كثيرة ولم تستطع استغلالها جيدا فهي مكتفية فقط بالسوشيال ميديا مثل غيرها من الفنانات والابتعاد عن الاعلام والصحافة والتحدث عن أعمالهن الفنية .

وتابع أن الجمهور أصبح يبتعد عن هؤلاء الفنانين بعد اكتشافه أنهم يستغلون السوشيال ميديا لأغراض تجارية وليست فنية لعمل حملات اعلانية لصالح شركات التجميل والاعلانات وغيرها مثل آيتن عامر .

ونوه أن السوشيال ميديا لها وميض معين لكن يختفي مع مرور الوقت ، مضيفا أن هناك فنانات استطعن التفوق على ميريهان حسين فنيا لذلك الأسباب التي أعلنتها للجمهور التي أدت لاعتزالها الفن غير حقيقية والسبب الحقيقي يخصها فقط .