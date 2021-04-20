إعلان ميريام فارس يفتح عليها النار.. آراء تهاجم وأخرى تطالب بالتجاهل

قال المخرج مجدي أحمد علي لـ"المال": مهما قالت ميريام فارس في هذه التصريحات لا يجب تصيد الأخطاء للأشخاص

أدى ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أحد الإعلانات التجارية التي تعرض حاليا في شهر رمضان مع الفنان آسر ياسين، لاستياء وهجوم شديد من بعض الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التصريحات التي قالتها ميريام منذ فترة طويلة بأنها “ثقيلة على مصر” وتعرضت وقتها لهجوم شديد من الفنانين والإعلاميين المصريين.

مجدي أحمد علي: لا ينبغي أن نتصيد الأخطاء للآخرين ولا يجب أن نعطيهم أكبر من حجمهم

قال المخرج مجدي أحمد علي لـ”المال”: مهما قالت ميريام فارس في هذه التصريحات لا يجب تصيد الأخطاء للأشخاص في أحاديثهم عامة .

وأضاف أن ميريام فارس ليست شخصية مهمة لهذه الدرجة لنهاجمها ونستاء من تواجدها في إعلان تجاري، إننا حينما نتحدث عن هؤلاء الأشخاص نعطيهم أكبر من حجمهم وقيمتهم .

ونوه إلى أن ميريام فارس او غيرها لا ينبغي ابدا ان نتصيد الأخطاء لهم حتى نهاجمهم، موضحا أن مصر دولة كبيرة وليست ميريام فارس التي يمكن أن تقلل من شأنها وشأن الشعب المصري، ووجودها في إعلان تجاري في شهر رمضان ليس سيئا ولا شيئا قيما حتى نهاجمها بسببه .

محمود حافظ: مصر تعني لهم الكثير ولا يجب أن نعلق المشانق للآخرين

أعرب الفنان محمود حافظ عن كونه من الفنانين الغيورين على وطنه جدا ولا يحب أن يتلفظ أي شخص عربي أو غيره عليها بكلام سيئ ، مشيرا إلى أن العرب جميعا يعلمون جيدا قدر مصر وقيمتها .

وأوضح أن ميريام فارس او غيرها مصر بالنسبة لهم تعني الكثير ومن غيرها لن يكونوا معروفين فهي الأساس والأهم في المنطقة ككل .

وأضاف، طالما اعتذرت عن تصريحاتها ضد مصر، فلا يجب أن نعلق المشانق للآخرين لاننا في النهاية شعب طيب وكريم ويجب ان نكن متسامحين ولا نهاجمها لمجرد انها قدمت اعلانا تجاريا في شهر رمضان طالما قدمت اعتذارا لتصريحاتها السابقة .