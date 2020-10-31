«إعلان مضلل وإضرار بالصحة».. حماية المستهلك : غرامة وحبس سنة للممثل القانوني لشركة أبليكس

أهاب الجهاز بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة

قضت محكمة القاهرة الاقتصاية بتغريم الممثل القانوني المسؤل لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه والحبس سنة، بتهمة الإعلان المضلل والأضرار بصحة المستهلكين في 17 جنحة، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار .

ويهيب الدكتور أحمد سمير فرج بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب علي الأوتار العاطفية والعقلية لدي الجمهور، فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدي محبيهم ومتابعيهم.

كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.