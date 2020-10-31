اقتصاد وأسواق

«إعلان مضلل وإضرار بالصحة».. حماية المستهلك : غرامة وحبس سنة للممثل القانوني لشركة أبليكس

أهاب الجهاز بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة
المال - خاص 3:11 م, السبت, 31 أكتوبر 20 3:11 م, السبت, 31 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قضت محكمة القاهرة الاقتصاية بتغريم الممثل القانوني المسؤل  لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه والحبس سنة، بتهمة الإعلان المضلل والأضرار بصحة المستهلكين في 17 جنحة، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار .

ويهيب  الدكتور أحمد سمير فرج بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب علي الأوتار العاطفية والعقلية لدي الجمهور، فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدي محبيهم ومتابعيهم.

اقرأ أيضا  «امتنعت عن رد 25% من المصروفات».. إحالة 3 مدارس خالفت قرار حماية المستهلك للنيابة

 كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

كيف تخطط وزارة الزراعة لزيادة صادرات المانجو

الصاوي أحمد 2:32 م, السبت, 31 أكتوبر 20

الزراعة : تأثير «كورونا» كان طفيفا على الصادرات وتوقف نشاط المنافسين ساهم في الطفرة

الصاوي أحمد 1:47 م, السبت, 31 أكتوبر 20

في مستهل زيارته للمحافظة.. «القصير» و«رحمي» يبحثان تحقيق التنمية الزراعية بالغربية

الصاوي أحمد 1:29 م, السبت, 31 أكتوبر 20

السيسي: 700 مليار جنيه تكلفة مشروعات سيناء خلال 6 سنوات (فيديو)

المال - خاص 1:04 م, السبت, 31 أكتوبر 20

السيد القصير يفتتح مركز إرشاد زراعي يخدم 6 آلاف فدان بالغربية

الصاوي أحمد 12:54 م, السبت, 31 أكتوبر 20

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يفتتحان الإدارة البيطرية بكفر الزيات

الصاوي أحمد 12:21 م, السبت, 31 أكتوبر 20