إعلان لافتات وملصقات عقب تحريك تعريفة الأجرة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، جهود إعلان لافتات وملصقات تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية بمطروح مع نشرها بمواقف المحافظة ومتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة المحددة وعدم وجود اى تجاوزات.

وأوضح المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب بمطروح انه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في طبع الملصقات تم الانتهاء منها ووضعها في أماكن ظاهرة الرؤية بمواقف سيارات الأجرة لخطوط سير سيارات، ومدرج بها أرقام تليفونات تلقي اى شكاوى أو بلاغات بشأن تعريفة الأجرة الجديدة.

ويأتى ذلك فى أعقاب قرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو 10%، سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح.

ويأتى ذلك القرار عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة 2 صباح اليوم الخميس من 7,25جنيه إلى8,25 جنيه.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.