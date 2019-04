إعلان كريستيانو الغامض.. هل يشارك في مسلسل خلال رمضان؟

محمد فتحى



أطلقت شركة إعلام المصريين، المملوكة لرجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، حملة إعلانية “أوت دور” فى شوارع مصر، لنجم نادى ريال مدريد الإسبانى كريستيانو رونالدو مع عدد من الأطفال، مصحوبة بعبارة “رمضان 2017”.

وكان رجل الاعمال قد نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يوم الجمعة الماضى صورة تجمع بنجم نادى ريال مدريد الإسبانى، مصحوبة بعبارة ” I’m very proud to team-up with the legendary Cristiano Ronaldo, the greatest football player of all time, to create such a phenomenal project… SOON! “.





وتعنى العبارة باللغة العربية “أنا فخور جدا بمقابلة اللاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو، أعظم لاعب كرة القدم في كل العصور، لإنشاء مثل هذا المشروع الاستثنائى.. قريبا”.



ومن الجدير بالذكر أن شركة إعلام المصريين تشارك فى إنتاج مسلسل رمضانى خاص بالأطفال مكون من 30 حلقة ويحمل اسم “زووو”، يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ومن المتوقع أن يكون رونالدو احد الأبطال المشاركين فى هذا العمل، وهو ما يفسر وجود 4 أطفال إلى جانب صورة كريستيانو فى اللافتة الإعلانية، إلا أن الشركة لم تفصح حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بالحملة.



والمسلسل تأليف أشرف توفيق وتامر عبد الحميد وإخراج آندريا زكريا، وقام بتصميم العرائس أسامة محمد علي وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستهدف ترسيخ أهم القيم في الجيل الجديد وزرع روح الانتماء والهوية الوطنية فيهم.