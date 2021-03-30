استثمار

إعلان قائمة الشركات الخاصة الفائزة بخدمات المحميات الطبيعية فى قريبا

لتوفير خدمة جيدة وتحقيق عوائد مالية
عصام عميرة 7:35 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21 7:35 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

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كشف الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية وحماية الطبيعة، أنه تقرر منح كافة الخدمات التى يحتاجها السائح البيئى داخل المحميات للقطاع الخاص، فهو من يتولى تنفيذها لتلبية الاحتياجات للمواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية.

وأضاف «سالم» فى تصريحات لـ»المال» أنه وزارة البيئة ليست جهة تقديم خدمات وإنما تتولى حماية الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن هناك عمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية لعدد 13 محمية طبيعية.

وتابع «سالم» أن برنامج تطوير المحميات يشمل محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء والمنطقة المركزية فى القاهرة والتى تستحوذ على النسبة الأكبر من الزوار، لافتا إلى أن العملية التطورية تختلف من كل محمية حسب طبيعتها للتعرف على الأنشطة الاستثمارية المناسبة لها.

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وتابع أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الشركات الفائزة بإنشاء الخدمات والأنشطة بمحميات المنطقة المركزية قريبا، لافتا إلى دراسة كل عرض على حدة للتأكد من مدى جدية التنفيذ لحماية الموارد الطبيعية ومناسبتها لطبيعة الزائر.

وذكر أن الوزارة منفتحة على منح الثقة للقطاع الخاص فى تنفيذ كافة الانشطة والخدمات أمام الزوار بالمحميات الطبيعية على مراحل مختلفة بعد نجاح تجربة المناطق المركزية.

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وتدير وزارة البيئة 30 محمية طبيعية، أبرزها محمية وادى الريان، ورأس محمد، ووادى الجمال، ووادى دجلة، وسيوة وأشتوم الجميل وتمثل تلك المحميات %15 من المساحة الكلية لمصر.

وقال سالم، إن مصر تمتلك 13 موقعا للغوص ضمن أفضل 100 موقع على مستوى العالم، ويتميز ساحل البحر الأحمر بموارد ذات طبيعة خاصة وشعب مرجانية، وعلينا الاستفادة من تلك المميزات لتنشيط السياحة البيئية.

وتابع أن مصر تمتلك عددا من المحميات الطبيعية على ساحل البحر الاحمر تتميز بأفضل المواقع السياحية على مستوى العالم ومنها محميات راس محمد وجبل علبة ونقب والجزر الشمالية وغيرها.

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وذكر أن محميات جنوب سيناء هى رأس محمد، نبق، ابو جالوم، طابا، سانت كاترين، كذلك محميات البحر الأحمر تشمل الجزر الشمالية، وادى الجمال، علبه، الجزر البعيدة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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