إعلان فودفون الأكثر مشاهدة لشركات المحمول على يوتيوب‎

سمية كمالرصدت "المال" عدد المشاهدين علي منصة "يوتيوب" منذ بداية شهر رمضان، واشتعال المنافسة بين شركات المحمول الأربع بالإعلانات الرمضانية من خلال الصفحات الرسمية عبر القنوات الرسمية علي يوتيوب.وتصدر إعلان شركة فودافون المركز الأول من حيث نسبة المشاهدة، ووصل عدد المشاهدين لأكثر من 27 مليون مشاهد



سمية كمال

رصدت “المال” عدد المشاهدين علي منصة “يوتيوب” منذ بداية شهر رمضان، واشتعال المنافسة بين شركات المحمول الأربع بالإعلانات الرمضانية من خلال الصفحات الرسمية عبر القنوات الرسمية علي يوتيوب.

وتصدر إعلان شركة فودافون المركز الأول من حيث نسبة المشاهدة، ووصل عدد المشاهدين لأكثر من 27 مليون مشاهد، وتميز الإعلان بالدمج بين نجوم الفن ولاعبي المنتخب، وأبرز من شارك بالإعلان عمرو يوسف، لطفي لبيب، ياسمين صبري، أمير كرارة، وأحمد فتحي، وأحمد حجازي، وسعد سمير ومحمود كهربا، بالإضافة إلي المُعلق الرياضي مدحت شلبي.

ولاقي الإعلان قبولا كبيرا بين المستخدمين، وتعليقات إيجابية، وجاء إعلان شركة “اتصالات مصر” بالمرتبة الثانية، وحصل علي ما يقرب من 27 مليون مشاهد، وأبرز من شاركوا به محمد رمضان، وشيرين رضا، وعلي الحجار، وسميرة سعيد.

وتله بالمرتبة الثالثة شركة “أورنج” بـ21 مليون مشاهد، وجاء بالمرتبة الأخيرة شركة “المصرية للاتصالات” المشغل المتكامل، والذي دخل السوق المصرية منذ 18 ستمبر 2018 بنسبة مشاهدة 4.5 مليون مشاهد.

