إعلان على مواقع تواصل اجتماعى لبيع فندق سياج بـ 80 مليون جنيه

شهدت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى عرض بيع فندق سياج الشهير بمنطقة المريوطية بسعر 80 مليون جنيه .

واطلعت المال على صورة من اعلان بيع الفندق والذى تضمن تحديد سعره بقيمة 80 مليون جنيه، بخلاف ارفاق حكم المحكمة الخاص بأنه لن يتك إزالة المبنى .

ويقع «سياج» فى منطقة المريوطية، وتأسس عام 1974، على مساحة 4500 متر، وهو مغلق منذ 15 سبتمبر 2010، نتيجة أزمات مالية بين رجل الأعمال رامى سياج – المالك السابق- وعدد من البنوك، منها «التنمية الصناعية»، و«العربى الأفريقى»، و«العقارى العربى»، و«كريدى أجريكول»، و«الأهلى المتحد»، و«مصر»، كما تعرض الفندق لعدة حوادث حريق أثرت على بنيته التحتية.

وشمل اعلان البيع أن فندق سياج يتكون من بدروم وميزانين و ودور ارضي و ١٠ ادوار وسطوح، ويحتوي الفندق علي حوالي 300 غرفة بها حمام خاص .

وأوضح الاعلان أن المساحة الكلية 11758متر، كما أن قطعة الأرض المقام عليها الفندق تبلغ مساحتها 8790 متر، و 810 متر قطعة الأرض المقام عليها الهيكل الخرساني ، و 2158 متر م ارض فضاء و 5014 متر مساحة البدروم.

وتبلغ مساحة الدور الأرضى نحو 4340 متر ، كما ان هناك 2636 متر دور متكرر 10 ادوار، و 1629 دور السطوح .

ولفت الاعلان إلى أن فندق سياج بعد بيعه يصلح كمول تجارى أو مستشفي استثماري

يشار إلى أن فندق سياج متوقف منذ 2010 بقرار من بنك التنمية الصناعية، والذى يعتبر الدائن الأكبر بنحو 400 مليون جنيه، بجانب بنوك أخرى

وكانت البنوك الدائنة قد عرضت الفندق للبيع فى مزاد علنى خلال الربع الأخير من العام الماضى، ولكن العملية باءت بالفشل، فيما أوضح آخر تقييم للفندق بلغ نحو 185 مليون جنيه .