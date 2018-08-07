«إعلان شرم الشيخ» يطالب البنك والصندوق الدوليين بدعم إضافى للقارة السمراء

■ نصر: اتفقنا على تطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لتشجيع وجذب الاستثمار ■ خلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية الأساسية ■ وزير المالية: الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بأفريقيامها أبو ودن وأحمد عاشوراختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع



■ نصر: اتفقنا على تطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لتشجيع وجذب الاستثمار

■ خلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية الأساسية

■ وزير المالية: الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بأفريقيا



مها أبو ودن وأحمد عاشور

اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، أمس، والتى عقدت فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم قضايا القارة الأفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل القارة السمراء وخارجها.



واتفق محافظو الدول الأفريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على العمل على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات، والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.

وقال «إعلان شرم الشيخ»، إننا ننتهز الفرصة لتجديد تقديرنا للعمل الداعم لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، ونتطلع إلى دعم إضافى مناسب»، مشيرا إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، وقد تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.

وأضاف:«إننا نرحب بإستراتيجية التكامل الإقليمى الجديدة لمجموعة البنك الدولى، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشروعات فى قطاعى الزراعة والطاقة، الأمر الذى من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات».

وتابع:«إذ نعترف بأن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى، بما يتفق مع الرغبة فى تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأكد الإعلان على ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ والحكومات الأفريقية ﻟﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، مع إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ الكبير اﻟذى يسهم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أهداف التنمية اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.

واتفق محافظو الدول الأفريقية بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على أن التحول الرقمى قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما فى ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقال «إعلان شرم الشيخ»: عدد من الدول الأفريقية رائدة فى قصص النجاح فى الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية»، ودعا إلى زيادة تمثيل الموظفين الأفارقة فى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الاجتماع جاء فى توقيت بالغ الأهمية تواجه فيه قارتنا الأفريقية تحديات تنموية هائلة.

وقالت – فى مؤتمر صحفى- لقد كانت مناقشاتنا مع أشقائنا الوزراء الأفارقة على مستوى بالغ من الأهمية وتوافقت رؤانا على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات، وما يمكن أن يقوم به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمساندتنا ودعمنا فى تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتابعت : «يشرفنى أن إعلان شرم الشيخ الصادر عن اجتماعنا هذا جاء طموحا ومتوازنا وبشكل يعكس التحديات التى تواجهنا، وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل، ودفع وتنويع صادرتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دورالدول الأفريقية والنامية فى النظام المالى الدولى».

وأضافت: «أود أن أشير هنا بشكل أكثر تحديدا إلى أن غالبية، إن لم يكن جميع دولنا الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحا للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت أراء الوزراء الأفارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا فى الاقتصاد العالمى، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص باعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسى فى التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الشمول المالى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الأفريقى، بما يعزز من تحقيقنا لأهداف ألفية التنمية ورؤية أفريقيا 2063، مؤكدة أن التجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، سيرفع مذكرة خلال الاجتماعات السنوية القادمة فى بالى أواخر أكتوبر المقبل، والتى تعكس بشكل أكثر تفصيلا كل المسائل التى ذكرتها، وحتى نمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الأفريقية فى كل المجالات».

وووجهت الوزيرة التهنئة إلى دولة غانا الشقيقة على توليها الرئاسة المقبلة للتجمع الأفريقى، بعد انتهاء الاجتماعات السنوية فى بالى فى أكتوبر المقبل، مؤكدة أنه يسعدنا التعاون والتنسيق مع أشقائنا من غانا، لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح رئاستها المقبلة لهذا التجمع الأفريقى الحيوى.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اجتماع شرم الشيخ ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل فى القارة الأفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الأفريقية.

وأضاف أن هذه الاجتماعات نستهدف التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل، وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.