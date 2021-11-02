سيـــاســة

إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا مع تقدم قوات التيجراي

يجئ الإعلان بعد مرور يومين على حث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المواطنين على حمل السلاح
أيمن عزام 6:29 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 6:29 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعد زحف قوات جبهة تحرير شعب تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا، حسبما نقلت رويترز عن وسائل إعلام تابعة للدولة.

إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا

ويجئ الإعلان بعد مرور يومين على حث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المواطنين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من جبهة تحرير شعب التيجراي.

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وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء أخبرت السلطات في أديس أبابا المواطنين بتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن مناطقهم.

وتم فرض حالة الطواري بعد أن أدعت جبهة تحرير شعب التيجراي استيلائها على العديد من المدن خلال الأيام القليلة الماضية وتقدمها إلى الجنوب صوب العاصمة أديس أبابا التي تبعد 380 كيلو متر عن مواقعها المتقدمة.

وحذّرت الولايات المتحدة، مقاتلي جبهة تيجراي من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمال العاصمة الإثيوبية وحضت على إجراء محادثات بدلاً من ذلك.

وأعلنت جبهة تحرير تيجراي، الاثنين، انضمامها إلى قوات إقليم أورومو، التي تقاتل أيضاً ضد الحكومة الإثيوبية المركزية، وقالت إنها تدرس الهجوم على أديس أبابا.

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فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ آخر مرة في فبراير 2018 لمدة ستة أشهر استباقا لنقل السلطة إلى آبي أحمد.

وتم فرض حظر التجوال وتم تقييد حركة الناس، بينما تم اعتقال آلاف المواطنين.

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بقلم أيمن عزام

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