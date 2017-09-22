إعلان تقرير التنافسية العالمي ومرصد السياحة.. الخميس

بمشاركة وزيرة التخطيط ورئيس الوزراء الأسبق ومهنا وتوفيق أحمد عاشور يعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع المركز المصري الوطني للتنافسية، نتائج تقرير التنافسية العالمي 2017/ 2018 في مصر ومرصد التنافسية لقطاع السياحة، الخميس المقبل.ومن المقرر أن يشارك في ندوة

بمشاركة وزيرة التخطيط ورئيس الوزراء الأسبق ومهنا وتوفيق

أحمد عاشور

يعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع المركز المصري الوطني للتنافسية، نتائج تقرير التنافسية العالمي 2017/ 2018 في مصر ومرصد التنافسية لقطاع السياحة، الخميس المقبل.





ومن المقرر أن يشارك في ندوة التقرير كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء سابقًا، وسيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية.

كما يشارك في الندوة طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعلاء السبع شريك مؤسس لشركة BPE.

وعن قطاع السياحة يشارك كل من إلهامي الزيات رئيس مجلس إدارة شركة “امكو ترافل”، وأيمن عبد العزيز ممثل ملاك كونراد والرئيس السابق للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، ويشاركهم في الجلسة سحر طلعت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ومحمد الحسانين رئيس مجلس إدارة شركة جلاكسيا تورو، وأخيرًا محمد صقر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.