إعلان تفاصيل مهرجان المسرح التجريبي.. الأحد

علي راشد: تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، مؤتمراً صحفياً ظهر الأحد المقبل بمسرح الهناجر، للإعلان عن تفاصيل دورته الـ 24، التي تقام في الفترة من 19 - 29 سبتمبر الجاري، على 12 دار عرض مسرحي بالقاهرة والجيزة. يحضر المؤتمر د. سامح مهران، رئيس المهرجان، والمخرج ن



علي راشد:



تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، مؤتمراً صحفياً ظهر الأحد المقبل بمسرح الهناجر، للإعلان عن تفاصيل دورته الـ 24، التي تقام في الفترة من 19 – 29 سبتمبر الجاري، على 12 دار عرض مسرحي بالقاهرة والجيزة.

يحضر المؤتمر د. سامح مهران، رئيس المهرجان، والمخرج ناصر عبد المنعم، المنسق العام، ود. دينا أمين، مدير المهرجان، ويحضر من مجلس إدارة المهرجان المخرج عصام السيد، والكاتب محمد أبو العلا السلاموني، ود. أسماء يحيى الطاهر، ومنى سليمان، المديرتان التنفيذيتان للمهرجان.

وتعقد الدورة 24 بمشاركة 25 عرضاً مسرحياً، بحضور ضيوف من 40 دولة عربية وأجنبية.