إعلان تفاصيل الدورة 28 لـ «مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي»

أنهت لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 28 أعمالها في وقت سابق ، بعد أن شاهدت 285 عرضا مختلفاً

تنطلق فاعليات الدورة 28 لـ « مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي » في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2021 علي مسارح القاهرة وبعض المحافظات ، و تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي ــ مؤسس المهرجان والذي توفي هذا العام ــ ، وهو المهرجان الذي عين لرئاسته هذه الدورة الدكتور جمال ياقوت .

تقرر عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل هذه الدورة من « مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي » يوم الخميس القادم الموافق 9 ديسمبر الجارري ، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ، بحضور الفنان الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان ، ومديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعي ، والفنان سعيد قابيل ، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية .

يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان ، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها ، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، و تفاصيل المحاور الفكرية، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة الى الكشف عن أعضاء لجنة التحكيم وصيغة الجوائز الجديدة التي سيستحدثها المهرجان بالدورة المقبلة .

أعلن المهرجان خلال الأيام الماضية عن تقديم 12 مسرحي عربي ودولى لورش مسرحية متخصصة عديدة في مجالات التمثيل والإخراج والتقنيات المسرحية و وفنون المهرج .. وغيرها من التخصصات المسرحية الآخري .

« مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي » يختار 14 عرضا مسرحيا دوليا للتسابق

كما أنهت لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 28 أعمالها في وقت سابق ، بعد أن شاهدت 285 عرضا مختلفاً ، مقسمة إلى 167 عرضاً دولياً ــ أجنبياً وعربياً ــ و118 عرضاً مصرياً .

وتشكلت لجنة إختيار العروض الدولية من الدكتورة دينا أمين رئيساً وعضوية الفنانة لطيفة فهمي، الفنان أحمد مختار، السينوغراف الأمريكي جون هوي.

واختارت اللجنة 14 عرضاً دولياً هي « أنتيجون- اليونان » ، « مامي واتا- انجلترا » ، « يوم عادي في حياة الراقص جريجور- إيطاليا الدنمارك » ، « كاليجولا – أوكرانيا » ، « إتفاقات مع الإله – ألمانيا » ، « ماريا زيتون- أندونيسيا » ، « الملهاة الأخيرة – الإمارات » ، « هدوء تام – البحرين » ، « الخنزير- السعودية » ، « المدينة لي-المغرب » ، « النسر يسترد أجنحته – السودان » ، « منطق الطير- تونس » ، « أميديا – الكويت » ، « 970- فلسطين » .

فيما تشكلت لجنة إختيار العروض المصرية من الدكتورة عايدة علام، و الدكتورة رانيا فتح الله، الدكتور محمد سمير الخطيب، الدكتور أيمن الخشاب، الناقدين باسم صادق، ومحمد الروبي والمخرج هشام عطوة .

واختارت عرض « ديفيليه » إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، وعرض « الجوزاء » إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، داخل المسابقة.

وللمشاركة على الهامش اختيرت عروض « حب ترونكس » إنتاج ستوديو عزت للرقص المعاصر، و « الطريقة المضمونة للتخلص من البقع » إنتاج فرقة أبيض وأسود للفنون .

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم و تتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل .

يهدف المهرجان إلي خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات المسرحية ، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية .