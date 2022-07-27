إعلان تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما 1 أغسطس المقبل

تقيم نقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكي مؤتمرا صحفيا كبيرا 1 أغسطس المقبل ، من أجل الإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما .

ويحضر المؤتمر النجم القدير يحى الفخراني رئيس المهرجان والمخرجة القديرة أنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمهرجان pod، وفق بيان.

ويشارك النجم أحمد السقا فى لجنة التحكيم، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقي وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.

ويعتبر هذا المهرجان حدثا فنيا مهما تقيمه نقابة المهن التمثيلية ، وسيحضره العديد من نجوم الفن في مصروالاعلاميين .