إعلان تفاصيل الحجز الإلكترونى لوحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية خلال أيام

بسعر 11.250 جنيه للمتر.. وتقسيط على 3 سنوات دون فوائد بدور إبراهيمكشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن أسعار المتر النهائية لوحدات الحى السكنى "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبدأ من 11.250 جنيه، كامل التشطيب، بنظام سداد على 3 سنوات دون فوائد.وصرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان

بسعر 11.250 جنيه للمتر.. وتقسيط على 3 سنوات دون فوائد





بدور إبراهيم

كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن أسعار المتر النهائية لوحدات الحى السكنى “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبدأ من 11.250 جنيه، كامل التشطيب، بنظام سداد على 3 سنوات دون فوائد.

وصرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اليوم، أن الوزارة تتولى حاليًّا بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، إعداد الموقع الإلكترونى الخاص بحجز تلك الوحدات، وسيتم الإعلان خلال الأسبوع الحالى، عن تفاصيل وآليات الحجز، وعنوان الموقع الإلكترونى.

ونفى ما تداوله عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن بدء الحجز، غدًا الأحد.

كان مصدر بالإسكان قد قال، لـ”المال”، فى وقت سابق، إن أسعار وحدات الحى السكنى الذى تشرف الوزارة على تنفيذه، تقلّ عن أسعار السوق والقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 20%.

وأشار إلى حرص الوزارة على وضع أسعار لمشروعاتها تسهم فى ضبط السوق، والحد من المغالاة، ودفع المنافسة بين الشركات للعمل نحو توفير مشروعات مميزة، وابتكار آليات تنافسية.

تتراوح مساحات وحدات الحى السكنى R3 بين 110 و180 مترًا، كاملة التشطيب بمواصفات فاخرة، ويتم التسليم بعد عام واحد من إنهاء إجراءات التعاقد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن أن إجمالى عدد الوحدات التى سيتم طرحها ضمن الحى السكنى حوالى 2048 وحدة، ولن يتم اتباع نظام القرعة، ولأول مرة سيتم الحجز إلكترونيًّا، فى إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالى، موضحًا أن مِن حق الراغب فى الحجز اختيار الوحدة، كما سيتم التخصيص بأسبقية الاختيار على الموقع الإلكترونى، بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

ويضمّ الحى السكني منطقة خدمات متكاملة، وعددًا من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصيًّا، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالى 1000 فدان، ويضم ما يقرب من 25 ألف وحدة.