إعلان تشكيل اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه سيتم عقد انتخابات الاتحادات الطلابية لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الجامعي 2022 / 2023 لأول مرة منذ إنشاء الجامعات الأهلية وذلك فى إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لدمج طلاب الجامعات الأهلية مع العمل الطلابي والمشروعات القومية.

وأكد أن اندماج هؤلاء الطلاب يَلزمه اتحاد طلاب خاصة بهم لافتاً إلى أن انتخابات الطلاب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الجديدة ستتم بالتماشي مع انتخابات اتحادات الطلاب جامعة قناة السويس مشيراً إلى أن شروط الترشح بانتخابات الإتحادات الطلابية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ستكون قريبة من شروط الترشح بجامعة قناة السويس والتى يحددها المجلس الأعلى للجامعات وتلتزم بها جميع الجامعات المصرية .

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمنسقى برامج الجامعة الأهلية بمشاركة الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعلن الدكتور ناصر مندور تشكيل العليا لانتخابات برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية ممدوح عثمان منسق رعاية الشباب، على عبد الحى أخصائي الشئون القانونية ، الدكتورة رنا أحمد علوان كلية التجارة الدولية، الدكتور محمد أشرف عطية كلية طب الأسنان.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أنه سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات يوم الخميس 24 نوفمبر الجارى من 9 صباحاً حتى 2 ظهرا ثم إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر الساعة 12 ظهرا فتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر من 9صباحاً حتى 2 ظهراً، فيما يتم فحص الطعون المقدمة للجنة العليا للانتخابات يوم 29 نوفمبر الساعة 12ظهراً ليتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر الساعة 12 ظهراً وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً مع إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً ثم تجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً لتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر من 10 صباحاً إلى 12ظهراً .

كما تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر الساعة 12 ظهرا و تنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل الساعة 10 صباحاً .

وأضاف الدكتور محمد عبد الهادى أن سحب الاستمارات يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر بناء على الجدول من مقر الانشطة الطلابية للجامعة الأهلية بالدور الثالث بمبنى رعاية الشباب لكليات الطب والصيدلة والأسنان والتجارة والعلوم الصحية، ولكليات الهندسة والتمريض بمقر الجامعة الأهلية بالإسماعيلية الجديدة .