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إعلان النتيجة النهائية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية غدا الخميس

الإعلان سيتم بعد الاجتماع مع المحكمين لمناقشة النتيجة النهائية
المال - خاص 8:45 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 8:45 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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قالت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية ، إن النتيجة النهائية للمسابقة ستعلن غداً الخميس.

وأوضحت النجار، في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للنقابة أن ذلك الإعلان سيتم بعد الاجتماع مع المحكمين لمناقشة النتيجة النهائية ومن ثم إعلانها للزملاء الصحفيين.

وأضافت: “سيتم تكريم المحكمين وإهدائهم درع نقابة الصحفيين لجهدهم العظيم في تحكيم المسابقة”.

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ويذكر أنه يتنافس هذا العام 395 زميل وزميلة على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020، فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية ،و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة. 

كما أنه تقرر عقد احتفال المسابقة وتوزيع الدروع عن عامى 2020 و2021 خلال شهر ديسمبر الجاري.

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 وأكدت النجار أن اللجنة الآن بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع علي الزملاء الفائزين وتكريم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه ،والذى ستدور فعالياته بمقر النقابة بحضور النقيب وأعضاء المجلس .

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بقلم المال - خاص

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