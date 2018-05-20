إعلان الفائز بعقد 1300 عربة سكة حديد نهاية مايو

■ رئيس الهيئة: تطوير 1850 وحدة لركاب الضواحى و84 محطة بتكلفة 1.2 مليار جنيه ■ رفع إيرادات نقل البضائع إلى 2 مليار جنيه عام 2022 بدلًا من 350 مليون حاليا ■ «فوسفات مصر» كلفت استشاريا ألمانيا بعمل دراسات جدوى «أبو طرطور- سفاجا» ■ الانتهاء من تجديد البنية الأساسية لـ300 كيلو..



■ رئيس الهيئة: تطوير 1850 وحدة لركاب الضواحى و84 محطة بتكلفة 1.2 مليار جنيه

■ رفع إيرادات نقل البضائع إلى 2 مليار جنيه عام 2022 بدلًا من 350 مليون حاليا

■ «فوسفات مصر» كلفت استشاريا ألمانيا بعمل دراسات جدوى «أبو طرطور- سفاجا»

■ الانتهاء من تجديد البنية الأساسية لـ300 كيلو.. ومساع لإدخال شركات قطاع خاص أعمال التحديث

■ تشكيل لجان للتفتيش المفاجئ على مواقع العمل والتأكد من إجراءات السلامة الاحترازية

■ التعاقد مع 3 مقاولين لنقل البضائع عبر القاطرات.. و5 ملايين طن منقول فى الوقت الحالي



مدحت إسماعيل ومحمود محسن

قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم الانتهاء من التقييم الفنى لسبعة عروض عالمية تتنافس على توريد وتمويل 1300 عربة لصالح الهيئة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من التقييمات المالية للتحالفات خلال أيام، ليتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالصفقة نهاية مايو الجارى.

وأضاف، فى حواره مع «المال»، أن 3 عروض من التحالف السبعة، حصلت على أعلى تقييمات، مشيرًاً إلى أن العربات تتوزع بواقع 800 غير مكيفة ركاب الدرجات العادية، و200 مكيفة للدرجات العادية، بالإضافة إلى 300 وحدة مكيفة أولى وثانية، للعمل على خطوط الهيئة بالوجهين القبلى والبحرى .

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تطوير 450 عربة مميزة لركاب المسافات الطويلة عاملة فى الوقت الحالى على الخطوط، ومن المقرر تحسين 1850 أخرى لركاب الفروع والضواحى.

وكشف أن الهيئة ستتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع خلال أيام على توريد 140 عربة جديدة كدفعة أولى لقطاع نقل البضائع، بقيمة مالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هناك خطة لتطوير الأسطول لزيادة حجم المنقولات سنوياً.

فى سياق متصل، قال سالم، إن الهيئة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يعكفان فى الوقت الحالى على اختيار استشارى من ضمن مكتبين يتنافسان على تقديم الخدمات الاستشارية والفنية لصفقة شراء 100 جرار بتمويل من البنك بقيمة 290 مليون يورو.

يشار إلى أن وزارة النقل وقعت نهاية العام الماضى، اتفاقاً مع شركة جنرال إلكتريك، بقيمة 575 مليون دولار، لتوريد 100 جرار للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15عاماً، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والدعم الفنى للقاطرات الجديدة، و81 جراراً أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً.

كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسا وفنيا، للمساهمة فى تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين.

وقال سالم، إنه جار إنهاء إجراءات القرض الأوروبى لإعادة الإعمار بقيمة 126 مليون يورو لشراء 6 قطارات متكاملة .

وقال إن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية فى توقيع عقود نقل بضائع من وإلى الموانئ البحرية مع 3 مقاولين بعدد 12 ألف حاوية، إلى المناطق الصناعية فى حلوان والسادس من أكتوبر، مشيرًا إلى حجم منقولات البضائع عبر السكة الحديد فى الوقت الحالى يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً وهناك خطة لتصل إلى 25 مليونا بنهاية 2025.

ولفت إلى أن العربات والجرارات الجديدة ستزيد من قدرات قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، مشيراً إلي أن مشروع السكة الحديد المقرر إنشاؤه للربط بين ميناء السحنة والعلمين الجديدة، ويرتبط خلال مساره بالمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر والإسكندرية سيحدث نقل كبيرة فى نقل البضائع، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود، وارتفاع تكلفة التعاقد مع الشاحنات، الأمر الذى سيشجع الإقبال على النقل عبر القطارات.

وتابع: نسعى للنهوض بقطاع البضائع، عبر إضافة عربات مزودة بتكنولوجيا تسمح بالشحن والتفريغ آليًّا دون الحاجة للأوناش، الأمر الذى سيلقى اهتماماً من جانب القطاع الخاص، متوقعا أن ترتفع إيرادات قطاع البضائع بما لا تقل عن 2 مليار جنيه، سنوياً عام 2022 بدلاً من 350 مليونا إيرادات فى الوقت الحالى.

وعن شراكة الهيئة مع القطاع الخاص لتطوير السكة الحديد، أشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن الهيئة ستبدأ تطبيق آلية الشركة مع شركة فوسفات مصر، لتشغيل خطة سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا»، لافتاً إلى أن الشركة كلفت مكتب استشارى ألمانى بعمل دراسات جدوى المشروع.

وكان مجلس النواب قد وافق مبدئيًا، فى جلسته العامة، نهاية فبراير الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتضمن مشروع القانون أيضا، تنظيم سبل منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية، ما يخلق فرصا لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، تسهم فى تطوير خدمات السكك الحديدية، وتفعيل دور منظومة نقل البضائع، واستبدال عبارة ويكون للهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم الواردة فى الفقرة الأولى من المادة، لتصبح للعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز %10 من أسهم تلك الشركات، وذلك لوضع ضوابط محددة تحقق المواءمة بين عمليات التطوير والملكية.

ورداً على طبيعة الاتفاق، قال سالم، إنه من المقرر الاستعانة بشركة لتشغيل الخط، عبر اتفاق يوقع مع الممول لتكلفة تنفيذ المشروع، والهيئة سيكون دورها تأجير المسار لصالح شركة فوسفات مصر، مشيراً الى أن التكلفة مرتفعة، لكن فى نفس الوقت سيكون للخط دور كبير فى نقل البضائع.

يشار إلى أن تكلفة المشروع المعلنة فى الوقت الحالى تقدر بنحو 350 مليون دولار.

ويستهدف أن ينقل الخط 2.5 مليون طن فوسفات من منطقة الواحات، لصالح الشركة، والتى تعد أكبر الشركات العاملة فى التنقيب، وتم تأسيس شركة فوسفات مصر عام 2009، وجرى نقل تبعية مشروع الفوسفات إليها برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 25 مليونا، وهى شركة مساهمة مصرية تبلغ حصة بنك الاستثمار القومى بها %50، و%20 للهيئة العامة للثروة المعدنية، و%15 للهيئة العامة للبترول، ومثلها للشركة القابضة لجنوب الوادى.

وشدد على أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف تطوير ودعم مرافق الهيئة التى تحتاج إلى تحديث بشكل عام، وليس الأمر هدفه الخصخصة كما يتداول لدى البعض، موضحاً أن الاستثمارات المطلوبة ضخمة، والتعديل يسمح للشركات الكبرى بالمشاركة فى المنظومة مع احتفاظ الهيئة بكامل الملكية للاصول.

وأوضح أن هيئة السكة الحديد تلقت مؤخراً عرضاً من إحدى الشركات الأمريكية الكبرى للمشاركة فى إجراء صيانة لعربات السكة الحديد، بمشاركة مع المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد «إيرماس»، لافتاً إلى أنه ستتم بلورة العرض فى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

وأشار سالم إلى إن الهيئة انتهت من تجديد 300 كيلومتر من خطوط الهيئة بشكل كامل بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وهناك مساع من الوزارة والهيئة، لإدخال كيانات أخرى سواء كانت محلية أو عالمية للمشاركة فى تنفيذ الأعمال مع توفير تمويل، وفقاً لآلية مناسبة.

وذكر أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال التطوير الشامل لعدد 48 محطة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتضمن هدم وإعادة إنشاء المحطة على طراز حديث، مع تحديث وتطويل الأرصفة والاحتفاظ بالطراز المعمارى المميز للبعض منها، مثل محطات، و»مصر» و»الإسكندرية»، و«بورسعيد».

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير شامل لعدد 34 محطة، وجار العمل فى 14، بالإضافة إلى تحسين 133 أخرى بتكلفة 630 مليون جنيه.

وأكد أنه مقرر إنهاء أعمال تطوير المحطات فى نهاية عام 2018، من خلال التمويل من موازنة الهيئة.

وكشف أنه جار تطوير منظومة كهربة الإشارات وتحويلها من النظام الكهروميكانيكى إلى النظام الإلكترونى بخطوط المرفق، ويتم تحديث نظم الإشارات القديمة بنظام إلكترونى حديث «ElS Electronic Interlocking System»، الذى يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4، لافتاً إلى أنه يمكن السيطرة على حركة سير القطارات من خلال الأجهزة دون الاعتماد على العنصر البشرى، ومن ثم زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة.

وتابع: أبرز المشروعات التى تم تشغيلها ضمن خطة تطوير نظم الإشارات، تشمل أبراج بركة قويسنا، وبركة السبع، وبرج إيتاى البارود، مشيراً الى توقيع عقد تطوير نظم إشارات خطوط « أسيوط/ سوهاج نجع حمادى»، مسافة 180 كم، ويشمل تطوير 72 مزلقانا بتكلفة 86.5 مليون يورو إلى جانب 846 مليون جنيه قرض البنك الدولى.

وتابع: جار العمل الآن فى تحديث منظومة الإشارات على خطوط «القاهرة / الإسكندرية « بمسافة 208 كم شامل تطوير 72 مزلقانا، و» بنى سويف / أسيوط «، بطول 250 كم شامل عدد 88 مزلقانا، و«بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير» بطول 213 كم شامل تطوير 98 مزلقانا، بالاضافة إلى خطة تطوير1089 مزلقانا انتهى من تطوير 560 أعمال مدنية و300 مزلقان تم تطويرها بنظام التحكم الآلى .

وأضاف سالم أنه يتم تنفيذ اكبر خطة لرفع كفاءة العاملين، بالتركيز على نقاط الضعف والتدريب على كيفية التصرف السريع حال وجود أعطال مفاجأة وفى حالات التشغيل غير العادية، وتشمل طوائف التشغيل من قائدى القطارات ومساعديهم والعاملين بنظم الإشارات والسكك، بالإضافة إلى التدريب الفنى والتعامل الصحيح مع المشاكل والعوارض المحتملة أثناء مسير القطارات.

وذكر أنه تم الإسراع فى عملية تأهيل وتشغيل المركز الطبى للعاملين بالسكة الحديد، وتبلغ طاقة التشغيل الفعلية 230 سريرا منها 12 رعاية مركزة، و11 رعاية قلب، و14 حضانة، بالإضافة إلى عيادات خارجية لجميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية للعاملين.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم تشكيل لجان للمرور المفاجئ على جميع مواقع الهيئة، خاصة طوائف التشغيل وخفراء المزلقانات والبلوكات، للتأكد من إجراءات السلامة وعمل التوعية اللازمة ومراجعة وسائل الاتصال والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن التفتيش يتضمن مراجعة خدمات القطارات، ومناظرة سركى التشغيل والتوقيع على النماذج الخاصة بذلك، بالإضافة إلى إثبات أى ملاحظات يتم اكتشافها والعمل على حلها .

وأعلن سالم أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بهدف التوعية بخطورة ومضاعفات تعاطى المخدرات، وطرق الإقلاع عنها حال استعمالها، والكشف الدورى عن حالات التعاطى لدى طوائف التشغيل بالسكة الحديد، وتنظيم برامج تدريبية تساعد على زيادة التركيز والانتباه الذهنى فى العمل.

يشار الى أن وزارة النقل أعلنت خطة لتطوير مرفق السكة الحديد، بتكلفة تصل إلى 56 مليار جنيه، حتى عامى 2020 – 2022، وتشمل الخطة، تطوير العنصر البشرى، والمعدات، إلى جانب قوة الجر من خلال شراء جرارات وعربات جديدة، والبنية الأساسية من سكك وإشارات.