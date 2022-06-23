إعلان الفائز بتنفيذ سكة حديد «الفردان – بورسعيد – بئر العبد» خلال أيام

تعلن هيئة سكك حديد مصر بوزارة النقل، خلال أيام الشركة الفائزة بتنفيذ مشروع خط سكة حديد «الفردان – بورسعيد – بئر العبد» بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، بحجم أطوال تصل إلى 44 كم، وفقًا لتصريحات مصدر مسئول.

وأضاف لـ«المال» أن الهيئة ستوفر التمويل اللازم للمشروع من خطتها الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023-2022 البالغ إجمالها 35 مليار جنيه.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من كوبرى الفردان الجديد وازدواجية واستكماله على قناة السويس الجديدة، وربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق «القنطرة – العريش».

وأشار إلى أن فترة الأعمال تصل إلى 24 شهرًا على أقصى تقدير، خاصة أن هناك تعليمات بضرورة عودة الخط قريبًا لخدمة محافظات قناة السويس.

وكشف تقرير حكومى نشرته «المال» فى وقت سابق، أن استثمارات وزارة النقل بداية من 2014 وحتى نهاية العام الحالى قدرت بنحو 1.669 تريليون جنيه، واستحوذت مشروعات هيئة السكة الحديد على 225 مليار من إجمالى الخطة الجارى استكمالها حاليًا.

وطرحت الهيئة منذ أيام قليلة، مناقصة عالمية أمام المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد برنامج إصلاح يصمم لها خصيصًا لتحسين أداء القطاع، عبر إطار العمل القانونى والتنظيمى الذى يحكم التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة أصول القطاع، مع وضع برامج هيكل التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى إعداد تصور عام عن حجم الطلب على خدمات السكك الحديدية، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة. مدحت إسماعيل