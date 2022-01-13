اتصالات وتكنولوجيا

إعلان الفائزين في مسابقة «تكني للابتكار المؤسسي 2021» 25 يناير

البرنامج ينفذ بالشراكة مع "هيفوس" و"أنيرشيا" و"نوفارتس" و"إدفنتشورز"
المال - خاص 11:20 م, الخميس, 13 يناير 22 11:20 م, الخميس, 13 يناير 22

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تنظم قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال حفل الختام لمسابقة برنامج “تكني للابتكار المؤسسي 2021″، وذلك مساء الثلاثاء 25 يناير الحالي، بأحد فنادق وسط القاهرة، بحضور مجموعة من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال .

وصرح المهندس طارق القاضي المؤسس لمبادرة تكني أنه سيتم من خلال الحفل الإعلان عن الشركات الناشئة الفائزة بمسابقة الابتكار المؤسسي، إضافة إلى عرض أجندة تكني لهذا العام.

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وأضاف القاضي أن برنامج “الابتكار المؤسسي للشركات” -الذي ينفذ بالشراكة مع “هيفوس” و”أنيرشيا”، و”نوفارتس” و”إدفنتشورز”، يستهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والشركات الكبرى العاملة في قطاع الصناعة، ويسعى إلى تحفيز الشركات الناشئة التي تمتلك تكنولوجيات حديثة على التوصل لحلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه الشركات والمصانع الكبرى، ما يساعد الشركات الكبرى على مواكبة التقدم التكنولوجي الهائل واللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة.

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وكشف القاضي أن برنامج “الابتكار المؤسسي” سيقدم استثمارا قيمته 40 ألف دولار للشركات الناشئة المميزة التي تقدم حلولا مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري.

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بقلم المال - خاص

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