إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020

انطلق اليوم حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، والذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعالي الوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عدد من الوزراء.



وخلال الحفل تم إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بكل فئة من فئات الجائزة الـ19 المؤسسية والفردية والتي شملت:



جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة المؤسسة المتميزة والتي تضم الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز- مدينة- حي- قرية)، وفاز مركز أجا محافظة الدقهلية بالمركز الأول في جائزة أفضل مركز، وجاء في المركز الثاني مركز ومدينة أسوان بمحافظة أسوان، والمركز الثالث مركز ومدينة الداخلة محافظة الوادي الجديد، بينما فازت مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد بالمركز الأول في جائزة أفضل مدينة، وفازت مدينة رأس البر محافظة دمياط بالمركز الثاني، بينما فازت مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر بالمركز الثالث. وفي فئة أفضل حى، فاز حى مصر الجديدة محافظة القاهرة بالمركز الأول، وحى الشرق محافظة بورسعيد بالمركز الثاني، وحى شرق الأسكندرية بالمركز الثالث، أما في فئة أفضل قرية فازت قرية الجعافرة محافظة أسوان بالمركز الأول، وقرية البشندي محافظة الوادي الجديد بالمركز الثاني، وقرية الشعراء محافظة دمياط بالمركز الثالث.



وفي فئة المؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)؛ فازت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بالمركز الأول، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالمركز الثاني، وكلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الثالث.



كما تشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية؛ والتي تشمل مكاتب البريد، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب التموين، ومكاتب الصحة، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، فقد فاز مكتب بريد العجيزي محافظة الغربية بالمركز الأول في فئة أفضل مكتب بريد، وفي المركز الثاني مكتب بريد بسيون محافظة الغربية، وجاء مكتب بريد قها محافظة القليوبية في المركز الثالث، كما فاز مكتب توثيق سوهاج بالمركز الأول في فئة أفضل مكتب شهر عقاري وتوثيق، وفاز بالمركز الثاني مكتب مأمورية الشهر بالتل الكبير محافظة الاسماعيلية، وبالمركز الثالث مكتب توثيق الأهرام بالجيزة. وفاز مكتب التأهيل الاجتماعي بسوهاج بالمركز الأول في فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي، وبالمركز الثاني مكتب التأهيل الاجتماعي بكفر سعد محافظة دمياط، بينما جاء في المركز الثالث مكتب التأهيل الاجتماعي الزرقا محافظة دمياط.



وفي فئة مكاتب التموين؛ فاز مركز خدمة المواطنين المطور ببورسعيد بالمركز الأول، ومركز خدمة القصير بالبحر الأحمر بالمركز الثاني، ومركز المناخ النموذجي ببورسعيد بالمركز الثالث، كما فاز مكتب صحة خامس محافظة الغربية بالمركز الأول في فئة مكاتب الصحة، ومكتب صحة أول بسيون بالغربية بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء مركز فحص المشتغلين بالأغذية بجنوب سيناء. وفي فئة المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء؛ جاء مركز خدمات المواطنين التكنولوجي بحى جنوب الغردقة محافظة البحر الأحمر الأحمر في المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني مركز خدمات المواطنين التكنولوجي القنايات بالشرقية، والمركز الثالث مركز خدمات المواطنين التكنولوجي حى شمال الغردقة محافظة البحر الأحمر.



كذلك تشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة الابتكار والابداع المؤسسي، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية، وفاز بالمركز الأول في جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي؛ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالعمرانية- تطبيق 125 وزارة الإسكان، وفي المركز الثاني جاءت وزارة العدل – تأمين وتتبع الوثائق، وفي المركز الثالث الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – فكرتك شركتك.



وفي جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية؛ فاز بالمركز الأول الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة، وفي المركز الثاني الموقع الإلكتروني جامعة طنطا، وجاء الموقع الإلكتروني لجامعة المنيا في المركز الثالث.



أما عن جوائز التميز الفردي فتشمل جائزة القيادات المتميزة؛ وتشمل فئة الموظف الحكومي وفاز بالمركز الأول بهاء محمد سمير/ جامعة القاهرة، وبالمركز الثاني صباح أحمد فرج/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز الثالث شيماء محمد الصديق/ محافظة الدقهلية. وفي فئة مدير إدارة؛ فاز بالمركز الأول محمد رشدي عبد المطلب/ جامعة العريش، والمركز الثاني جمال محمد أحمد/ جامعة سوهاج، المركز الثالث نهى أحمد السيد/ محافظة الاسكندرية. وفاز بالمركز الأول في فئة مدير عام أيمن عبد المؤمن عبد العظيم/ وزارة شئون الأزهر، والمركز الثاني أحمد محمد فتحي/ وزارة الموارد المائية والري، والمركز الثالث نديرة صبحي محمد/ جامعة الاسكندرية.



أما في فئة رئيس إدارة مركزية؛ فاز بالمركز الأول داليا طلعت عبد العزيز بوزارة التجارة والصناعة، ومحمد أحمد أحمد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمركز الثاني، وأحمد أبو حمزة السيد بوزارة التعليم العالي بالمركز الثالث. وفي فئة رئيس قطاع؛ فاز بالمركز الأول محمد فكري بيومي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالمركز الثاني إسماعيل السيد أحمد بوزارة شئون الأزهر، وأحمد عواض أحمد بوزارة الثقافة بالمركز الثالث.



وفي فئة أفضل فريق عمل فاز بالمركز الأول فريق الإشرف على محطة الضبعة النووية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالمركز الثاني فريق دعم النزاهة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفاز بالمركز الثالث فريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.