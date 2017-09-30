إعلان التعداد السكانى 2017 يتصدر عناوين صحف مصر

متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 30-9 - 2017،وفيما يلى أبرزها:* الرئيس السيسي يحضر اليوم إعلان تعداد السكان.* السفير بدر عبدالعاطي: الشراكة بين القاهرة وبرلين عريقة.* شيخ الأزهر يطالب العالم بالتقارب ونبذ التخويف والإرهاب.* تراجع العجز في الميزان التجا

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت 30-9 – 2017،وفيما يلى أبرزها:

* الرئيس السيسي يحضر اليوم إعلان تعداد السكان.

* السفير بدر عبدالعاطي: الشراكة بين القاهرة وبرلين عريقة.

* شيخ الأزهر يطالب العالم بالتقارب ونبذ التخويف والإرهاب.

* تراجع العجز في الميزان التجاري 74%.

أخبار اليوم

* الرئيس السيسي يحضر اليوم إعلان تعداد السكان.

* السفير بدر عبدالعاطي: الشراكة بين القاهرة وبرلين عريقة.

* قبل بدء إنتخابات اللجان البرلمانية الأسبوع المقبل.. صراع خفي على “الإفريقية”.. وارتباك في اختيار المرشح لرئاسة “الخارجية” و”النقل”.

* د. سحر نصر: حل 236 منازعة إستثمارية خلال الشهور السبعة الماضية.. 10 مليارات دولار إستثمارات أجنبية.. طرح 11 شركة في البورصة أوائل العام المقبل مع بقاء ملكيتها تابعة للدولة.. مبادرة “فكرتك شركتك” تتلقى 2500 طلب لإقامة مشروعات جديدة.

* المهندس طارق الملا: توصيل الغاز الطبيعي لـ 500 ألف وحدة سكنية العام الحالي.

* مصدر مصرفي: تغييرات رؤساء البنوك راعت تجديد الدماء والحفاظ على قوة الكيانات المصرفية.

* 100 من مديري القطاع الخاص يحددون ترتيب مصر في طابور المنافسة الدولية.

* الأهلي يتحدى.. التدريب الرئيسي في سوسة اليوم.. وغموض موقف عاشور والشيخ.

الأهرام

* توقعات باستمرار رؤساء معظم اللجان.. “ائتلاف دعم مصر” ينافس نفسه في لجان الإسكان والصحة بالنواب.

* شيخ الأزهر يطالب العالم بالتقارب ونبذ التخويف والإرهاب.

* الأزهر عن مصالحات الثأر في الصعيد: قوة العفو هي الفتوة والرجولة.

* القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث لطب الأورام بالأكاديمية الطبية العسكرية.

* مشروعات قومية كبرى بالمشاركة بين البنوك والإنتاج الحربي.. العصار: الاعتماد على رأس المال الوطني أساس النهضة الإقتصادية الجديدة.. رؤساء البنوك: الأولوية للتصنيع المحلي وتعظيم الصادرات.

* تراجع العجز في الميزان التجاري 74%.

* ‏74‏ مليون جنيه إيرادات الدمغة والموازين في 8‏ أشهر.

* الري: 80 مخرًا جاهزًا.. وصيانة 12 لاستيعاب السيول القادمة.

* محافظ الإسكندرية: مراقبة تجاوب الهيئات والمصالح مع شكاوى المواطنين.

* الوادي الجديد تبدأ إحتفالاتها اليوم بإفتتاح شبكة طرق ومجمع سكني.

* إصدار مليوني كارت فلاح لرفع جودة الإنتاج للمزارعين.

* كروت المحمول تعود للأسعار القديمة بزيادة جديدة.

* عصابة كابلات وراء إنقطاع الإنترنت بمناطق في الجيزة والقليوبية.

* ضبط قطع أثرية نادرة داخل منزل مزارع بأسيوط.

* مكافأة للاعبي المقاولون العرب لتصدرهم الدوري.

* حسام حسن: الروح القتالية سر فوز المصري على الطلائع.

الجمهورية

* المؤتمر الدولي للسياحة الدينية يواصل فعالياته في سانت كاترين.. “هنا نصلي معًا”.. رسالة سلام للعالم.

* رجال الدين المسيحي: شعب واحد.. وعائلة واحدة.. ومصر تحتضننا.. التدين الحقيقي يحفظ السلام.. والعنف يدمر الأوطان.

* روسيا: مصر قامت “بعمل كبير” في تأمين المطارات والموانئ.. موسكو تنظر حاليًا استئناف الرحلات الجوية.

* قانون جديد لتنظيم المدارس الخاصة والدولية.. شوقي في الجامعة الأمريكية: مظلة كبيرة لتدريب المعلمين.. وإتاحة المناهج على الإنترنت.. هدفنا التخلص من وحش الثانوية العامة.

* مع بداية الأسبوع الثاني للدراسة.. مشاكل التعليم.. عرض مستمر.. مبان آيلة للسقوط وصيانة أثناء العام وإهمال في الشرح.. وعجز في الكتب.

* الوزراء: المحافظات تتحمل تكلفة رفع آثار الأمطار.. شركات المياه تستقبل الموسم بالخطة البديلة وتكامل المعدات.. و23 ألف بالوعة و25 نفقًا و65 شفاطًا للخدمة بشوارع القاهرة.. بدوي: الموقف سيئ بالقاهرة الجديدة.. إحلال شبكة الصيادين بالبحر الأحمر.

* “صقر”.. رئيس قطاع المياه الجوفية: منشآت الحماية من السيول صالحة للعمل 100 عام.. تجهيز معدات الصيانة الوقائية.. وبروتوكول للسدود الركامية والبحيرات.

* آخر المحطات المائية.. بدأت التشغيل التجريبي في أسيوط.. شاكر: توفر 240 مليون كيلو وات.. تخفض 159 ألف طن كربون و100 ألف طن بترول.

* في حملة موسعة لحماية نهر النيل.. إزالة 187 حالة تعد على أراضي الدولة في ثلاث محافظات.

* قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف الطبي على نزلاء سجن جمصة.

* أدوات تجميل وموبايلات بـ100 ألف جنيه مع راكبين بمطاري القاهرة وبرج العرب.

* حتى لا يتسرب الملل للاعبين.. الأهلي يحفز اللاعبين بالمكافآت قبل مواجهة النجم الساحلي.. البدري يضع اللمسات الأخيرة للخطة.. وعاشور خارج الحسابات.

* أشيمبونج ومعروف على أبواب ميت عقبة.. أعمال شاقة لمستبعدي الأبيض وتجهيزهم للدخول في أجواء المباريات.