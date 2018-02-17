إعلان التشكيل النهائى لحملة موسى مصطفى موسى غدا

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسى ورئيس حزب الغد، أن التشكيل النهائى لحملته الانتخابية سيتم الإعلان عنه غدا الأحد، بشكل رسمى، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يعين إلا عادل عصمت كمتحدث رسمى للحملة الانتخابية.

وأكد – فى بيان صحفى اليوم السبت – أنه لايوجد أى منسق عام للحملة ولا أى تعيينات أخرى داخل الحملة ، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخذ أى تصريحات فقط من عادل عصمت، المتحدث الرسمى لحملته الانتخابية.

