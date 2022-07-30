إعلان التسعير الجديد خلال ساعات.. رحلة رفع تذاكر مترو الأنفاق 5 مرات في 6 سنوات

بعد مرور عامين من آخِر توقيت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، تعلن وزارة النقل، خلال ساعات، التعريفة الجديدة للمرفق؛ للقدرة على مواجهة زيادة أسعار المحروقات ومهامّ الصيانة.

أعلن وزير النقل، خلال الأيام الماضية، أن مرافق النقل- مترو الأنفاق والسكة الحديد- في مأزق بسبب ارتفاع مدخلات التشغيل، ولا بد من تحريك أسعار التذاكر؛ للقدرة على الاستمرار في التشغيل.

السعر الجديد لتذاكر مترو الأنفاق

بحسب المعلَن رسميًّا، فإنه سيتم رفع تذكرة الـ9 محطات الأولى من الخطوط الثلاثة لـ6 جنيهات، بدلًا من 5 حاليًّا، والـ16 محطة بسعر 8 جنيهات بدلًا من 7 حاليًّا.

وزير النقل، في تصريحاته التليفزيونية لم يعلن عن قيمة زيادة سعر باقي المحطات، التي تستقر حاليًّا عند 10 جنيهات لكامل المحطات، مع تأكيدات أن التطبيق الفعلي للتعريفة الجديدة أول شهر أغسطس.

وفقًا لتصريحات سابقة لوزير النقل الفريق كامل الوزير، فإن إيرادات المترو من التذاكر تصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل 8 مليارات تكلفة التشغيل السنوي.

رحلة أسعار تذاكر المترو

الزيادة التي سيتم الإعلان عنها، مساء اليوم أو غدًا، ستكون الخامسة من نوعها، خلال فترة 6 سنوات، انطلقت رحلتها من 2017.

بدأت رحلة زيادة أسعار تذاكر المترو، منتصف مارس 2017، حينما قررت الوزارة رفع التذكرة من 1 جنيه، إلى 2 جنيه لكل الخطوط.

وبرَّرت الوزارة الزيادة في ذلك الوقت، بسبب تراكم الخسائر وعجز شركة المترو عن شراء قطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتعرُّض المرفق للتوقف.

الزيادة الثانية

بعد انتهاء وزارة النقل في مايو 2018 من تركيب ماكينات الخروج والدخول الجديدة، قرت تقسيم محطات المترو إلى مناطق؛ كل منها بسعر.

بلغ سعر التذكرة الجديد في أغسطس 2018 بواقع 3 جنيهات لعدد 9 محطات.

وبلغ سعر تذكرة المترو لعدد 16 محطة خمس جنيهات، وأكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات، في كل خطوط المترو الثلاثة.

وأشارت وزارة النقل، في تعليقها على الزيادة حينذاك، إلى أنه ليس من العدل أن يحاسَب راكب المرفق بسعر واحد لكل المحطات.

وذكرت أن كل دول العالم تطبق تسعيرًا لكل عدد من محطات النقل، والزيادة أقل بكثير من القيمة التي يدفعها الراكب في المواصلات الأخرى.

قالت وزارة النقل وقتها إن التقسيم يحقق العدالة بين الركاب، وكانت الوزارة تأمل في إقرار تلك الآلية منذ 2014.

الزيادة الثالثة من نصيب الخط الثالث

في عام 2019، مع بداية تشغيل محطات المترو الجديدة في الخط الثالث في يونيو 2019.

في المسافة من هارون- هليوبوليس- ألف مسكن- نادي الشمس» تم رفع أسعار تذاكر الخط الثالث منفردًا.

وبلغ سعر التذكرة في هذه الزيادة بواقع المنطقة الأولى بعدد 9 محطات، 5 جنيهات.

والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة 7 جنيهات، وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات واستمرار ثبات تذكرة الخطين الأول والثاني.

وأوضحت وزارة النقل أن الخط الثالث يتكبد يوميًّا 3 ملايين خسائر، ومن ثم رفع التذكرة هدفه الحفاظ على الخط.

وقالت إن الخط الثالث مصمَّم على الطراز الأوروبي، ويتمتع بجودة أفضل من باقي الخطوط.

وأشارت حينذاك إلى أنه تم توفير مصاعد كهربائية بداية من دخول المحطات، وصولًا للأرصفة.

فضلًا عن توفير ماكينات الكترونية لشراء التذكرة بدل الوقوف في الشبابيك.

الزيادة الرابعة

قامت وزارة النقل في أغسطس 2020، برفع أسعار تذاكر المترو، بالتزامن من تشغيل 6 محطات جديدة.

ضمت المحطات الجديدة وقتها المترو «النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور».

والتسعير مستمر حتى الآن في الخط الأول «حلوان- المرج الجديدة»، والخط الثانى «شبرا الخيمة- المنيب»، والخط

الثالث «العتبة- عدلى منصور»، سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات.

وعدد 16 محطة سعر تذكرة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات.

خطوط المترو الثلاثة

خط المترو الأول بدأ تشغيله عام 1987 ويمتد بطول 44 كم، وبعدد 35 محطة، والثانى عام 1996 بإجمالى طول 21.6 كم، وعدد 20 محطة.

ويتكون أسطول القطارات من 58 قطار بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم/ ساعة، ويتكون القطار من 3 وحدات بسعة تصميمية لا تقل عن 2583 راكبًا/ للقطار.

بدء تشغيل الخط الثاني عام 1996 بإجمالى طول 21.6 كم من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

ويضم أسطول الوحدات المتحركة 39 قطارًا بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم/ ساعة.

والخط الثالث يضم حاليًّا 16 قطارًا، بعدد 429 رحلة، لنقل 500 ألف راكب يوميًّا، ويستهدف أن يصل لـ1.5 مليون راكب بعد اكتماله.