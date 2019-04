إعلان التحالفات المؤهلة لتنفيذ القطار السريع ومونوريل العاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بدور إبراهيم:

أعلنت اللجنة العليا المشكلة من وزارتى الإسكان والنقل، قائمة التحالفات والشركات العالمية المؤهلة للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية، لتنفيذ مشروعي القطار السريع “العين السخنة – العلمين الجديدة”، ومونوريل “العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر” و”6 أكتوبر – الجيزة”، موضحة أن عدد التحالفات والشركات العالمية المؤهلة لتنفيذ مشروع القطار السريع، 10 تحالفات، وعدد التحالفات والشركات العالمية المؤهلة لتنفيذ مشروع المونوريل، 6 تحالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، ومسئولي الوزارتين، وممثلي وزارة الدفاع، والأمن القومى، والرقابة الإدارية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بأداء اللجنة المشكلة لمتابعة المشروعين، والخطوات المحددة لطرح المشروعين على التحالفات والشركات العالمية، موضحا أن هذين المشروعين لهما أهمية كبرى فى الإسراع بخطوات التنمية فى ربوع مصر، وكذا تيسير الحركة المرورية.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن تقدم كبرى الشركات العالمية يعكس أمرين مهمين، الأول، هو الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، وما ينفذ بها من مشروعات، والثانى، أهمية هذين المشروعين، فى إحداث التنمية، والتخطيط الجيد لهما.

وقال المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق: ضمت قائمة التحالفات والشركات العالمية المؤهلة للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية، لتنفيذ مشروع القطار السريع “العين السخنة – العلمين الجديدة”، 10 تحالفات، وهي (تحالف ايطالي – ياباني، ويضم Ferrovie dello Stato Italiane & Ansaldo (STS) &Hitachi & Saipem – وتحالف فرنسي، ويضم Vinci & Colas Rail & Alstom & Bouygues Travaux + SNCF for operation – وتحالف صيني – مصري – ألماني، ويضم AVIC & China Railway Group Ltd (CREC) & China State Construction Engineering Corp (CSCEC) & SIEMENS & Deutsche Bahn Group (DB) & ORASCOM & Arab Contractors – وتحالف صيني – مصري، ويضم Power China & ELSewedy Electric – وتحالف أسباني، ويضم Imathia- Taglo- Indra-Inabensa – وتحالف صيني – مصري، ويضم China Gezhouba Group & CRCC & SAMCO &Concord – وتحالف كوري، ويضم HYUNDAI & ROTEM – وتحالف صيني، ويضم China Civil Engineering Construction (CCEC) & China Railway 14th Bureau Group & China Railway Fifth Survey and Design Institute Group (CR5DI) – وتحالف فرنسي – مصري، ويضم Eiffage & Hassan Allam Sons & Consolidated Contractors Company CCC – وتحالف صيني، ويضم NORINCO & China Real Estate Information Corporation (CRIC) & China Railway Design Corporation (CRDC)).

وأضاف: ضمت قائمة التحالفات والشركات العالمية المؤهلة للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية، لتنفيذ مشروع مونوريل “العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر” و”6 أكتوبر – الجيزة”، 6 تحالفات، وهي (تحالف ايطالي – ياباني، ويضم Ferrovie dello Stato Italiane & Ansaldo (STS) & Hitachi & Saipem – وتحالف كندي – مصري، ويضم BOMBARDIER- ORASCOM- Arab Contractors – وتحالف صيني – مصري – أسباني، ويضم China Railway- Samcrete-SEMAF-SNC Lavalin Atkins-SEMAF- AOIE – وتحالف صيني – مصري، ويضم China Gezhouba Group Corp Ltd & China Railway Construction Corp. Ltd & CRRC for Rolling stocks & Concord & SAMCO – وتحالف ماليزي – مصري – اماراتي، ويضم SCOMI & Arabtec & Ministry of Military Production “Military Production Company for projects and engineering consultation” & Shaker Consultancy Group & other consultants – وتحالف صيني، ويضم Chongqing International Construction Corp- & China Railway 11th Bureau Group Corp. (CRIIG)).

وأشار المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق إلى أن مشروع قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر هو خط نقل سككى سريع يسير علي كمرة خرسانية معلقة ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 35 كم (المرحلة الأولى)، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يومياً، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، ويستغرق 35 دقيقة لمسافة 35 كم، وبه 10 محطات، وهي: (المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر – محطة جامع الحصري – محطة أكتوبر – محطة ميدان جهينة – محطة زايد – محطة هايبر – محطة طريق إسكندرية الصحراوي – محطة المنصورية – محطة الطريق الدائري – محطة جامعة الدول العربية)، موضحاً أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والذي يتعدى 100 ألف وحدة سكنية، وتحقق المرحلة الثانية من المشروع ربطاً مباشراً مع مشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ويربط مع نهاية المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضاف: يضم مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، وهي (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية)، وسيسهم المشروع في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضاً في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.

وقال مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق: يهدف مشروع القطار الكهربائي السريع (ركاب وبضائع)، لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة حديد سريعة كهربائية (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب الجديدة – الإسكندرية) بشبكة سكك حديد الجمهورية، وسيسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي محور قناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادي النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة. ​