إعلان البريد المصري رمضان 2022 يتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي

ما زال اعلان عمرو دياب للبريد المصري والذي يحمل اسم “السر” يتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الإجتماعي منذ بداية عرضه بالتزامن مع الموسم الرمضاني 2022.

واستعرض عمرو دياب من خلال الأغنية الدعائية “السر” الاستمرارية والنجاح الذي يشهده البريد المصري على مدار سنوات طويلة.

وشهد البريد المصري في الفترة الأخيرة عملية تطوير ضخمة فى مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين والاعتماد على التكنولوجيا وتطوير أداء العاملين، كما أن هناك أكثر من 40 ألف موظف مصرى يعملون فى المنظومة يقدمون خدمات البريد لقرابة مليون مواطن يومياً فى الأفرع.

ووصل عدد مكاتب البريد المتنقلة إلى نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى، ومن المستهدف الوصول إلى 90 مكتب متنقل بنهاية 2021.

كما بلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 750 ماكينة, بينما بلغ عدد المكاتب التي تم تطويرها إلى 2705 مكاتب بريدي، فيما وصل إجمالى عدد الأكشاك البريدية إلى اكثر من 40 كشكا بريديا.