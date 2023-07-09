إعلان «البحر الأحمر وخليج عدن» مناطق خاصة خلال أعمال لجنة حماية البيئة 80

قامت المنظمة البحرية الدولية أثناء انعقاد جلسات لجنة حماية البيئة البحرية فى دورتها 80 MEPC 80)) خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو 2023 بمقر المنظمة بلندن بتفعيل إعلان منطقة البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق خاصة وفقاً للملحق الأول والخامس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول).

وسبق للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن PERSGA تقديم الوثيقة رقم MEPC 80/11 برعاية مصر وعدة دول مطلة على البحر الأحمر للمناقشة خلال فاعليات لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية تحت بند تحديد وحماية المناطق الخاصة وذلك لإعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق خاصة.

ويعد البحر الأحمر مستودعاً عالميا للتنوع البيولوجي في العالم وفوائد إعلانه منطقة خاصة سوف تسهم بصورة كبيرة في حظر إلقاء المخلفات الصلبة من السفن بالبحر وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قامت جميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر والمنضمة لاتفاقية ماربول بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة المخلفات مثل المخلفات الصلبة والزيتية وغيرها، الأمر الذي سيعزز من عمليات الحد من التلوث والمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البحرية.

وقد حددت المنظمة البحرية الدولية تاريخ الأول من يناير 2025 لتفعيل اعلان منطقة البحر الأحمر كمنطقة خاصة على أن تعمم المنظمة البحرية الدولية ذلك على الدول الأعضاء في ديسمبر 2023.

وقد شارك المندوب الدائم لمصر لدى المنظمة البحرية الدولية بالسفارة المصرية بلندن بفاعليات الفريق العامل المعني بالمناطق الخاصة أثناء انعقاد جلسات لجنة حماية البيئة البحرية حيث أدلى ببيان مصر الخاص بهذا الشأن.