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إعلان أسماء الدفعة الأولى للمقبولين بنقابة الإعلاميين الأربعاء

رحاب صبحىقال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، الأحد،  إن مجلس الإدارة سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاربعاء  القادم فى الخامسة مساءً ، بنادى الإعلاميين الرياضى بمدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من اكتوبروأوضح أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى من المقبولين لعضوية نقابة الإعلاميين و البالغ عد
6:01 م, الأحد, 15 يوليو 18 6:01 م, الأحد, 15 يوليو 18

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رحاب صبحى

قال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، الأحد،  إن مجلس الإدارة سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاربعاء  القادم فى الخامسة مساءً ، بنادى الإعلاميين الرياضى بمدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من اكتوبر

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى من المقبولين لعضوية نقابة الإعلاميين و البالغ عددها 300 عضوية، و كذلك الإعلان عن التصميم الخاص بكارنيه النقابة

وأكد أن عمليات فحص و استقبال طلبات القيد بجداول النقابة لاتزال  تواجه مشكلة عدم استكمال الكثيرين للمستندات اللازمة للعضوية . 
 
و أضاف الكنيسى أن النقابة أرسلت خطابات لجميع وسائل الإعلام المصرى برافديه العام و الخاص ، لسرعة توفيق أوضاع العاملين بها فمن تنطبق عليهم شروط القيد يقيدوا بجداول النقابة و من لا تنطبق عليهم الشروط يحصلون على تصاريح مزوالة المهنة . 
 

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