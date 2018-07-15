إعلان أسماء الدفعة الأولى للمقبولين بنقابة الإعلاميين الأربعاء

رحاب صبحى
قال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، الأحد، إن مجلس الإدارة سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاربعاء القادم فى الخامسة مساءً ، بنادى الإعلاميين الرياضى بمدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من اكتوبر
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى من المقبولين لعضوية نقابة الإعلاميين و البالغ عددها 300 عضوية، و كذلك الإعلان عن التصميم الخاص بكارنيه النقابة
وأكد أن عمليات فحص و استقبال طلبات القيد بجداول النقابة لاتزال تواجه مشكلة عدم استكمال الكثيرين للمستندات اللازمة للعضوية .
و أضاف الكنيسى أن النقابة أرسلت خطابات لجميع وسائل الإعلام المصرى برافديه العام و الخاص ، لسرعة توفيق أوضاع العاملين بها فمن تنطبق عليهم شروط القيد يقيدوا بجداول النقابة و من لا تنطبق عليهم الشروط يحصلون على تصاريح مزوالة المهنة .