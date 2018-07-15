إعلان أسماء الدفعة الأولى للمقبولين بنقابة الإعلاميين الأربعاء

رحاب صبحىقال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، الأحد، إن مجلس الإدارة سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاربعاء القادم فى الخامسة مساءً ، بنادى الإعلاميين الرياضى بمدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من اكتوبروأوضح أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى من المقبولين لعضوية نقابة الإعلاميين و البالغ عد

رحاب صبحى

قال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، الأحد، إن مجلس الإدارة سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاربعاء القادم فى الخامسة مساءً ، بنادى الإعلاميين الرياضى بمدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من اكتوبر

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى من المقبولين لعضوية نقابة الإعلاميين و البالغ عددها 300 عضوية، و كذلك الإعلان عن التصميم الخاص بكارنيه النقابة

وأكد أن عمليات فحص و استقبال طلبات القيد بجداول النقابة لاتزال تواجه مشكلة عدم استكمال الكثيرين للمستندات اللازمة للعضوية .



و أضاف الكنيسى أن النقابة أرسلت خطابات لجميع وسائل الإعلام المصرى برافديه العام و الخاص ، لسرعة توفيق أوضاع العاملين بها فمن تنطبق عليهم شروط القيد يقيدوا بجداول النقابة و من لا تنطبق عليهم الشروط يحصلون على تصاريح مزوالة المهنة .

