إعلان أسعار البنزين الجديدة الشهر المقبل وسط تخوفات من زيادتها

تستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود للاعلان عن أسعار البنزين والسولار والمازوت الجديدة خلال الشهر المقبل ،وسط ترقب الشارع المصري وتخوف من تطبيق اى زيادات جديدة تنعكس بالارتفاع على أسعار كافة السلع والخدمات فى السوق المحلية.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها الدورى الربع سنوى خلال الأيام القليلة المقبلة ،لدراسة كافة المتغيرات والمعطيات التى أثرت على أسعار الوقود والمشتقات البترولية عالميا ومحليا قبل تحديد قرارها المقبل بتثبيت أسعار البنزين أو زيادتها.

جدير بالذكر أن آخر قرارات لجنة تسعير الوقود يوليو الماضى شمل زيادة أسعار البنزين والمشتقات.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ليصل الى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ووفقا للأسعار الأخيرة ،التى أعلن عنها يوليو الماضى، قفز لتر بنزين 80 بنسبة 6.6% و92 بنسبة 5.7% و95 بنسبة 10.3%.كما سجلت نسبة زيادة السولار 7.4% والمازوت 8.7%.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

وتراعي العديد من المعطيات والعوامل التى تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيرها من العوامل الأخرى.