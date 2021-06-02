إعلان آمال ماهر «الابتعاد التام».. «صدمة» موسيقية تصعد سلم التريند و«خسارة كبيرة» لصوت نادر

أعلنت آمال ماهر قرارها بـ"الابتعاد التام"، في بيان جمهورها بعد وقت قصير من إعلان فسخ خطوبتها،.

تصدرت الفنانة آمال ماهر الأربعاء، التريند بموقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها الاعتزال، وهو ما عده موسيقون ونقاد صدمة للفن، وخسارة كبيرة لصوت نادر.

وفي رسالة حزينة، قالت آمال ماهر عبر حسابها بتويتر: ” جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء. و إن كنت سأعود أم لا؟”.

وأضافت ” فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ، فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير ، و بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله “.

وتابع: “شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي ، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا”.

يذكر آن آمال ماهر منذ يومين أعلنت فسخ خطوبتها بعد أقل من شهرين على الإعلان عنها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي.. ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء».

وكانت ماهر أعلنت يوم 13 إبريل الماضي، خطوبتها بشكل رسمي من رجل أعمال مصري لم تكشف عن اسمه، مبينة أن الخطوبة تمت بالفعل منذ فترة، ويتم التحضير خلال الفترة الراهنة لحفل الزفاف الذي أكدت أنه سيكون قريباً.

عادل حقي: لو كان قرارها نهائيا فستكون خسارة كبيرة للفن والموسيقى

قال الموزع الموسيقي عادل حقي إن قرار اعتزال آمال ماهر للغناء صادما لنا كموسيقيين وللجمهور الذي يحبها أيضا.

وأضاف أنه في ظل هيمنة موجة معينة من الفن في السوق منذ فترة فيما يعرف بالمهرجانات ، نجد أن مطربة بقيمة وموهبة آمال ماهر تنسحب من السوق فجأة فهي خسارة كبيرة للفن المصري والموسيقى بالتاكيد .

وأوضح حقي أنه لا يعرف كواليس قرار آمال ماهر ، لكن لو كان ذلك نهائيا فسنخسر مطربة موهوبة وقوية في الغناء.

ولفت إلى أن آمال تغيب لفترة طويلة عن الجمهور لكي تقدم البوما غنائيا وذلك حدث منذ أولى البوماتها التي قدمتها في السوق منذ سنوات لكن تختار ماتقدمه بعناية للجمهور .

محمد علي سليمان : آمال ماهر فنانة ملتزمة وعاقلة وتملك إمكانيات فنية كبيرة

بدوره، قال الملحن محمد علي سليمان تعقيبا على قرار آمال ماهر، إنه لا يحب التدخل في شؤون الآخرين لكن آمال بلا شك مغنية وموهبة كبيرة جدا ، وقدمت معها سابقا قصيدة بعنوان” سألتك” وحصلا بها على جائزة في الوطن العربي .

ويشير إلى أن تجربته الفنية معها تؤكد أنها فتاة ملتزمة وعاقلة ، لكن قد يكون المجتمع من حولها لم يتفهم أهمية آمال ماهر كفنانة وموهبة حية هائلة وصوتها رائع جدا وتملك إمكانيات كبيرة .

وأوضح أنه فيما يخص اعتزالها قد يرجع السبب إلى أن أسرتها ترى أن الوسط الغنائي غير متحرك حاليا والدولة غير مهتمة بمستوى الغناء والموسيقى.

ولفت إلى أن مصر تملك أصوات جميلة مثل غادة رجب ومي فاروق لكن لايجدن حظا كبيرا في السوق وجميعهن تعاملت معهم في إذاعة القاهرة وحققن جوائز على مستوى الوطن العربي وكان هناك أملا كبيرا فيهن، لكن حقيقة للأسف الدولة لم تعطي الفن اهتماما ودافعا بحيث تاخذ الأصوات المصرية حقها .

زين نصار : قرار مؤقت وآمال ماهر قيمة وصوت نادر في مصر

بينما يرى الناقد الموسيقي زين نصار أن آمال ماهر قد تمر حاليا بظروف طارئة صعبة أدت لاتخاذها قرار اعتزال الفن مؤقتا ، حيث أن الفنانين دائما تصرفاتهم تكون بصورة عاطفية بدرجة كبيرة .

وتابع: “آمال ماهر ليست فنانة عادية بل هي قيمة وصوت مهم في مجال الغناء بمصر بل هي من أفضل الأصوات والمطربات التي عرفناها في الغناء”.

وأشار إلى أن قرار اعتزالها الفن حاليا ليس بهدف عمل دعاية أو بروباجندا لنفسها أمام جمهورها كما يتصور البعض ، لأنها مطربة قوية ومكانتها واسمها لايحتاج لمثل هذه التصرفات ابدا .

وأكد نصار أنه يتوقع أنها تمر بظرف طارئ حاليا مما دفعها لاتخاذها هذا القرار الصادم لنا جميعا كموسيقيين ومحبين لفنها وصوتها وموهبتها.

وقال إنها حقيقة مطربة مهمة ولايمكن أن نقبل باعتزالها للغناء ، حيث تملك مقومات فنية غير موجودة لدى كثير من المطربين على الساحة الفنية أهمها أنها تملك صوتا قويا جدا ومساحته الصوتية واسعة ونادر في هذا الوقت أن نجد أصواتا بهذه القوة مثل آمال ماهر .