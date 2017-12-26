إعلانات وفيات الأهرام تتراجع بسبب الأزمات الاقتصادية

أحمد عاشورتسبَّب تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، في تراجع إيرادات صفحة الوفيات بجريدة الأهرام، وفقًا للكاتب الصحفي عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "الأهرام 2025"، الذي نظمته مؤسسة الأهرام، اليوم، بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة ال

أحمد عاشور

تسبَّب تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، في تراجع إيرادات صفحة الوفيات بجريدة الأهرام، وفقًا للكاتب الصحفي عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “الأهرام 2025″، الذي نظمته مؤسسة الأهرام، اليوم، بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة الأسبق، وأحمد جلال وزير المالية الأسبق، وعدد من القيادات الحكومية.

وقال حسن إن الأزمة الاقتصادية انعكست بشكل كبير على إيرادات الصحف القومية، ولا بد من التحرك لحل أزمة تراجع الإيرادات.