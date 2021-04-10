إعلانات رمضان 2021 .. موسم «استثمار» النجوم واستغلال للتواجد الجماهيري

بدأ بعض الفنانين تصوير إعلانات تجارية جديدة حاليا ليتم إذاعتها في شهر رمضان الكريم الذي يحل علينا خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث تجمع إعلانات رمضان هذا العام نجوما مميزين ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي .

وقام الفنان عمرو دياب بتصوير إعلان رمضان مؤخرا في إحدى الكمباوندات بمنطقة 6 أكتوبر ، وكذلك صور الفنان تامر حسني إعلان رمضاني ويظهر معه بعض الأطفال.

وتعود الفنانة هند صبري للظهور في الإعلانات مجددا في شهر رمضان هذا العام مع الفنانة نانسي عجرم لصالح إحدى شركات الاتصالات .

سمير الجمل : مجرد استثمار لنجوميتهم لكن من حقنا القبول أو الرفض

أوضح الناقد الفني سمير الجمل أن هذه الاعلانات ليست مشروعا وطنيا إنما هي عمل تجاري فقط وليس فنيا .

وأشار إلى أن هؤلاء الفنانين يقدمون هذه الإعلانات لمجرد الحصول على المال فقط والتسلية فقط .

وأضاف أنهم يستثمرون نجوميتهم فقط في هذه الإعلانات ، ومن حق الجمهور القبول أو الرفض لذلك ، وللأسف شهر رمضان تحديدا يعتبر شهر الإعلانات لأن المعلنين يحبون وضع إعلاناتهم وقت عرض المسلسلات الرمضانية وكل شخص حر ومن حقنا نقيم مايقدمونه لأن ذلك عبارة عن نحت.

وقال الجمل إن الفنان الراحل عزت العلايلي قال له في مرة إنه لو لم يعرض عمل فني هل يمكن أن يقدم أي إعلانات تجارية مثل باقي الفنانين فرد عليه العلايلي “أرفض أن أكون سلعة تبيع سلعة”.

ونوه إلى أن الإعلان أحيانا قد ينجح بفكرته وليس بالنجم الذي يقدمه ، في النهاية فيه جزء فني وليس شرطا أن ينجح بالنجوم او المشاهير فالأمر يتوقف على مخرج الإعلان وفكرته .

ماجدة موريس : إعلانات رمضان أسوا اختراع في الموسم الرمضاني

وترى الناقدة ماجدة موريس إن إعلانات رمضان أسوا اختراع حدث منذ سنوات ويتم إذاعته على شاشة القنوات الفضائية في الشهر الكريم .

ونوهت إالى أن ذلك يرجع لأنه يتم تقديم إعلانات كل موسم رمضاني بكثافة كبيرة ووقتا طويلا أثناء عرض المسلسلات لدرجة أننا أصبحنا نشاهد مشهد أو اثنين من كل مسلسل ثم نجد قائمة طويلة من الإعلانات تعرض على الشاشة تتجاوز في وقتها المدة التي شاهدنها فيها أجزاء من هذا المسلسل .

وأشارت إلى أنه بسبب كثافة الاعلانات وقت المسلسل ينشغل أفراد الاسرة المصرية بعمل أشياء أخرى مما يؤدي لتشتيت تركيزهم عن العمل الدرامي الأساسي ، لاسيما إلى أن هذه الإعلانات يتم تكرارها بين فواصل المسلسل دون اي تغيير فيها .

وأكدت موريس أن الحل بالنسبة للمشاهدين هو اتجاههم لمشاهدة الأعمال الفنية على مختلف المنصات الرقمية الحديثة التي تقل فيها هذه الإعلانات بدرجة كبيرة .