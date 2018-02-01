إعلانات الموبايل تقفز بإيرادات فيسبوك 47%

خالد بدر الدين أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية -صاحبة أكبر موقع للتواصل الاجتماعى- اليوم الخميس، أن إيراداتها قفزت 47% في الربع الأخير من العام الماضي، لتتجاوز 12.97 مليار دولار، بفضل تزايد أنشطة إعلانات المحمول، مقارنة بنفس الربع من عام 2016. وبلغ…

خالد بدر الدين

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية -صاحبة أكبر موقع للتواصل الاجتماعى- اليوم الخميس، أن إيراداتها قفزت 47% في الربع الأخير من العام الماضي، لتتجاوز 12.97 مليار دولار، بفضل تزايد أنشطة إعلانات المحمول، مقارنة بنفس الربع من عام 2016.

وبلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 12.78 مليار دولار، في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة مع 12.30 في تقديرات المحللين، كما أسهمت إيرادات إعلانات المحمول 89% من إجمالي مبيعات الإعلانات ارتفاعًا من 84% خلال نفس الفترة.

وزاد صافي الربح العائد لمساهمي فيسبوك إلى 4.27 مليار دولار ( مايعادل 1.44 دولار للسهم) في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر، من 3.56 مليار أو 1.21 دولار للسهم، في الربع الأخير من عام 2016.

وبلغ ربح الشركة 2.21 دولار للسهم بدون مخصصات الضرائب ليفوق توقعات المحللين البالغة 1.95 دولار، رغم ارتفاع مخصصاتها لضرائب الدخل لعام 2017 بواقع 2.27 مليار دولار، في ضوء التعديلات الضريبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع عدد مستخدمي فيسبوك النشطين يوميًا 14% إلى 1.40 مليار شخص، مقارنة مع مستواه قبل عام، وجاء دون توقعات المحللين البالغة 1.41 مليار في الربع الأخير من العام الماضى، وفقًا لبيانات مالية وشركة فاكتست للتحليلات السوقية.

وأكدت شركة فيسبوك للمستثمرين، أن نشاطها للإعلانات الرقمية سيظل يحقق ربحية عالية، رغم انخفاض معدل استخدام شبكة التواصل الاجتماعي وتعديلات على خدمتها الشهيرة للبث الإخباري، وأنها ترى مزيدًا من الفرص لجني أموال حتى وإن ترجعت المدة الزمنية التى يقضيها المستخدمون على فيسبوك.

وتساءل محللون بشأن مدى مرونة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، والتي تجري تغييرات على منتجاتها لمنع تأثير حملات أجنبية كتلك التي تقول إن روسيا قامت بها.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة فيسبوك نفذت تعديلات على خدمة البث الإخباري لأسباب، من بينها ما كشفت عنه الشركة العام الماضي من أن بعض العملاء الروس استخدموا شبكة التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأمريكيين في الفترة من 2015 إلى 2017 وهو ما تنفيه موسكو.

وقالت فيسبوك إن 126 مليون أمريكي ربما شاهدوا إعلانات ومنشورات سياسية مدعومة من روسيا، مما أدى إلى شعور فيسبوك بالمخاوف في تقرير نتائج الأعمال الذى جاء فيه أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع هوى 50 مليون ساعة يوميًا.

ولكن مسؤولي فيسبوك ما لبثوا أن عبروا عن تفاؤلهم في اتصال هاتفي مع محللين، قائلين إن التغييرات التي تجرى ردًا على الانتقادات ستؤثر إيجابًا على النشاط في الأمد الطويل وقد لا يكون لها أضرار كبيرة في الأجل القصير.

