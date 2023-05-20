إعلام محلي: روسيا تتخذ إجراء بشأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية

أصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي أعد في مارس مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت وكالة تاس للأنباء الروسية المملوكة للدولة نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية، إن المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية، أُضيف إلى قائمة المطلوبين لدى الوزارة.

وفتحت موسكو قضايا ضد خان وثلاثة قضاة بالمحكمة يوم 20 مارس بعد أيام من صدور أمر اعتقال بوتين.

ولم يصدر تعقيب حتى الآن من المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام بها.

وتسعى مذكرة المحكمة لاعتقال بوتين ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا لاتهامهما في جرائم حرب متعلقة باختطاف أطفال أوكرانيين.

لم تخف روسيا برنامجا جلبت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا لكنها تقول إنه ضمن حملة إنسانية لحماية الأطفال الذين جرى التخلي عنهم في منطقة الصراع.

وتنفي روسيا وبوتين ارتكاب أي جرائم حرب خلال غزو أوكرانيا ويقولان إنهما ضحايا عدوان الغرب وأكاذيبه.