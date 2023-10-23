إعلام فلسطيني: الطيران الإسرائيلي يستهدف مناطق قرب 3 مستشفيات في غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجمات على مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت المستشفيات نفسها تعرضت لأضرار، حسبما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن وكالة رويترز.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي لقناة الجزيرة إن القصف الإسرائيلي تسبب في وقوع “أضرار وإصابات خطيرة” دون إعطاء تفاصيل.

ولم تتأكد رويترز على الفور من صحة هذه التقارير ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات في المستشفيين الآخرين أو بالقرب منهما.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس. وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.