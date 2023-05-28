إعلام روسي: أوكرانيا تستعين بطائرات مسيرة لقصف مرافق أنابيب النفط

أصابت أوكرانيا مرافق لأنابيب النفط في عمق الأراضي الروسية، ومنها محطة تخدم خط أنابيب النفط الضخم دروجبا الذي ينقل النفط الخام من سيبيريا إلى أوروبا حسبما ذكر مسؤولون ووسائل إعلام روسية.

وتصاعدت حدة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية داخل روسيا في الأسابيع الأخيرة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف الكرملين في وقت سابق هذا الشهر.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن شن أي هجمات على أهداف داخل روسيا. ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية بعد على طلب للتعليق يوم السبت.

وقالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن طائرتين مسيرتين استهدفتا محطة تخدم خط أنابيب دروجبا في منطقة تفير، الواقعة شمال غرب موسكو.

وخط أنابيب دروجبا هو أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم.

وقال المجلس المحلي في تفير إن طائرة مسيرة تحطمت بالقرب من قرية إروخينو التي تبعد حوالي 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت قناة بازا على تيليجرام، والتي لها مصادر جيدة داخل أجهزة الأمن الروسية، إن الطائرات المسيرة هاجمت محطة تخدم خط أنابيب دروجبا.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية إن قصفا من أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، منهم فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وصبي يبلغ من العمر 17 عاما.

وأضاف جلادكوف، الذي تقع منطقته على الحدود مع أوكرانيا وكانت هدفا لمقاتلين موالين لأوكرانيا قبل أيام، إن أحد خطوط الكهرباء تضرر أيضا.

وقال الحاكم المحلي في منطقة كورسك إن عامل بناء قُتل بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال ميخائيل فيديرنيكوف حاكم منطقة بسكوف بغرب روسيا إن طائرتين مسيرتين تسببتا في انفجار بالمنطقة أدى إلى تدمير المبنى الإداري لخط أنابيب النفط. ووقع هذا الحادث بالقرب من قرية ليتفينوفو، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود الروسية مع روسيا البيضاء