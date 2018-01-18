إعلام بلا ثقافة.. شلل ثنائى للقوى الناعمة



لما كان الإعلام فى أحد جوانبه التنفيذية- عملاً جماعياً think- tank، يستند إلى مهارات فردية للعاملين فى مختلف وسائله، فقد كان من المناسب إعادة تنظيم هيكلة وملكية الوسائل الإعلامية- القومية والخاصة- من أجل ترسيخ العمل- على الأرجح- لذلك المبدأ «الجماعي»، خاصة أن البلاد تنتقل من مجتمع أقرب من الارتجالية الإعلامية والثقافية.. خاصة فى العقد الأخير.. إلى مجتمع يتطلع إلى اصطفاف جهوده للارتقاء بكل مقوماته.. وحيث من الضرورى والأمر كذلك أن يمارس الإعلام بالنسبة لتحقيق هذه التطلعات دور مكوك الأزمات trouble shooter، كمحور ارتكاز للتقدم عن طريق التعاون- وفى إطار التوجهات السياسية العامة للدولة، ما يتطلب منه العمل مع جميع مؤسسات الدولة وأهم الوزارات والإدارات والجمعيات ومع شبكات التواصل الاجتماعى- الإعلامى.. لأداء وظيفته بكفاءة على جميع الأصعدة التنموية والدبلوماسية والديمقراطية، ما يستدعى إجراء إصلاحات جوهرية فى البنية الإعلامية.. وفى شكل علاقتها بكل من الحكومة والرأى العام المحلى والخارجى بسيان، كذلك فى العمل على الحد من انعدام الكفاءة أو تداخل الأعمال بدرجة كبيرة.. إلى محاولة تذليل العقبات المالية لماسبيرو وللصحف القومية.. وما إلى ذلك من اقتراحات إصلاحية توكل مهامها للمتخصصين، الأمر الذى قد يواجه (وغيره من إصلاحات ثورية ضرورية) بمعارضات شديدة على النحو المشهود حالياً، ذلك وفقاً لما سبق أن ذكره «ألكسيس دى توكفيل».. أن «الثورات لا تنشب عندما تصل الأحوال إلى أسوأ ما يمكن، بل عندما تبدأ الإصلاحات فى جعلها فى حالة أفضل».

إلى ذلك، ومع الأولوية الإعلامية والثقافية فى مواجهة الدعاية المضادة.. وفى تغطية الجوانب التنموية للاقتصاد، فإن المواجهة الإعلامية تعتبر من الضرورات فى مكافحة النشاط الإرهابى.. لا تقل أهمية عن الجهد الأمنى والعسكرى.. لارتباطه وثيقاً بالأمن القومى وبكل من تحركات مصر الخارجية وأوضاعها الداخلية، ما يمكن أن تشارك فيه هيئة الاستعلامات.. من خلال مراكزها (النيل) الداخلية وعبر مكاتبها الخارجية- لو أحسن تفعيلها- ذلك إلى جانب وسائل الإعلام الأخرى سواء بسواء، خاصة أن الإرهاب يهدد تماسك النسيج الوطنى وسمعتنا الدولية- ما قد يستدعى استئناف التفكير فى وجود «مركز» لمكافحة الإرهاب ضمن المجلس الأعلى لمكافحة التطرف.. يساعد إعلام الدولة فى التصدى لمخاطره.. حيث تتوفر له المعلومات الكفيلة لخوض معركة مستمرة مع الإرهاب الفكرى والجنائى.. يشارك فيها الرأى العام الذى لو أحسن توجيهه- إعلامياً وثقافياً- لأمكنه المساهمة فى تحرير (الجهاديين) من أسر حلقات الموت، التى يدفعهم إليها قادة (الإسلام السياسي).

اتصالاً بما سبق، هناك دور للإعلام فى «تحديث القرية».. وفى التعاون مع ما تعتزمه وزارة التنمية المحلية.. «إنشاء «حضانات عالمية» (5 فى كل قرية) تشغل 75 ألف شاب، وتديرها عناصر مدربة فى مجال رعاية الأطفال.. وفى تنمية مهاراتهم وقدراتهم لخلق جيل جديد من الأطفال بالأسلوب العلمى الحديث والمتطور الراقى، لن تكلف الدولة كثيراً (..) إذ تمولها مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة تناقصية %5». (انتهى الاقتباس)، وهو مشروع يمكن أن يصبح نموذجاً قومياً للتقدم على كل المستويات الأخرى، ذلك لو حظى بتغطيات ثقافية ومتابعات إعلامية جادة ومبرأة من معايير السوق والإعلانات.. إلخ، ومتناغماً مع إدارة حكومية تعرف قيمة الإعلام والصحافة فى الخدمة العامة والثقافية والتنويرية.. وفى بناء الشخصية المصرية الواعدة.. التى لم يفت الأوان بعد- لو تكاتفت السلطتان التنفيذية والإعلامية- للخروج من الدوائر المغلقة لأوضاعنا الداخلية.

كما أن للإعلام دوره فى تبنى مشروع «نموذج» فى إطار تحركات مصر الخارجية.. ذلك حين تتوازى جهوده- على سبيل المثال- مع استئناف القيادة السياسية لدور مصر الأفريقى خلال العامين الأخيرين، باتجاه تعاونها الاقتصادى والسياسى مع القارة السمراء، إذ يشير الخبراء والمستثمرون إلى أن الإطار العام فى أفريقيا إيجابى.. كما صارت بُنى الاقتصاد أكثر رسوخاً (..)، خاصة فى ضوء لقاءات القمة المصرية مع الرؤساء الأفارقة فى مختلف المحافل وفى الزيارات المتبادلة، ناهيك عن تحديات الالتحام مع إثيوبيا لتسوية تعقيدات الأمن المائى، حيث لم تنل هذه النشاطات الدبلوماسية ما تستحقه من التغطية الإعلامية التى تتناسب مع أهمية الشرق والغرب الأفريقيين.. وصولاً إلى منطقة الساحل، وفى الجنوب حيث يتربع اقتصاد دولة جنوب أفريقيا الأكثر تقدماً فى القارة.. ناهيك عن عضويتها فى مجموعة دول «بريكس» ذات المستقبل الواعد دولياً.

وليس آخراً، فمن الأهمية بمكان التركيز دورياً على أهداف إعلامية تصب نتائجها لصالح السياسة الداخلية والخارجية، فى إطار مسئولية القيادات الإعلامية على جميع مستوياتها.. لتولى أعمال التنسيق مع الآخرين.. ما يجنب الارتباك وانعدام الانسجام بين السلطة التنفيذية والمسئولية الإعلامية، بما يضمن تجسير المسافة بينهما، المنوط بها ترجمة سياسات الدولة إلى واقع ثقافى وإعلامى مقروء/ ومسموع/ ومرئى.. يلقى إدراك وتفهم جموع المتلقين من فئات الشعب المختلفة، ولما كان فاقد الشيء لا يعطيه.. فإن الإعلام من دون ثقافة تدعمه أقرب مما يكون بالشلل الثنائى للقوى الناعمة.

شريف عطية