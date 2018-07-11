إعلام النواب يناقش ملاحظات مجلس الدولة علي قوانين الصحافة.. اليوم

ياسمين فواز:تعقد لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعا مساء اليوم لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على قوانين الصحافة والإعلام، ردا علي ما تردد بشأن عدم دستورية بعض مواده .وقال رئيس اللجنة أسامة هيكل في تصريحات لـ "المال" أنه من المقرر إعلان نتائج الاجتماع بمجرد انتهائ

ياسمين فواز:



تعقد لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعا مساء اليوم لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على قوانين الصحافة والإعلام، ردا علي ما تردد بشأن عدم دستورية بعض مواده .

وقال رئيس اللجنة أسامة هيكل في تصريحات لـ “المال” أنه من المقرر إعلان نتائج الاجتماع بمجرد انتهائه للقضاء علي مخاوف وقلق الجماعة الصحفية، مؤكدا أن اللجنة تأخذ ملاحظات مجلس الدولة بعين الاعتبار، خاصة أن الهدف بالأساس هو الاطمئنان على دستوريته.



وأوضح أن التقرير يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، معترضا على الصياغه الصحفيه غير القانونيه لبعض المواقع الإخبارية .



وأضاف أنه من الطبيعى أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات من مجلس الدولة، وهذا ليس عيبا، مشددا علي عدم حرصه علي عدم خروج قانون به شبهة عدم دستورية .

