سيـــاســة

إعلام النواب تطالب توعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، إن قرار عودة الجماهير للملاعب بشكل تدريجى ترجمة حقيقة لحجم الجهود المبذولة والتنسيق فى هذا الصدد، وذلك وفق لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عودة الجماهير لمباريات…

ياسمين فواز 9:22 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 9:22 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، إن قرار عودة الجماهير للملاعب بشكل تدريجى ترجمة حقيقة لحجم الجهود المبذولة والتنسيق فى هذا الصدد، وذلك وفق لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عودة الجماهير لمباريات بطولة الدوري الممتاز من جديد خلال الموسم الجديد 2021/2022، بواقع حضور 1000 مشجع لكل فريق في المباراة، بحيث يكون الحضور من جماهير الفريقين لنحو ألفي شخص فقط، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد.

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وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذه الخطوة لها العديد من الإيجابيات، فى مقدمتها أن الجمهور هو المحرك الأساسى فى كرة القدم، وبالتالى عودة الروح للملاعب المصرية مرة أخرى، وبالتزامن مع هذه الخطوات الجادة من قبل القائمين على الأمر لابد أن نقابل ذلك بالتزام تام من قبل الجماهير للتوسع فى حضور أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة.

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وطالبت رشاد، جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي إلقاء الضوء على ما ورد بقانون الرياضة الجديد بشأن شغب الملاعب لتفادى الوقوع فى أفعال قد تقع تحت طائلة القانون وبالتالى تعرض أبنائنا للعقوبة، ولهذا يجب على مختلف وسائل الإعلام توعية المواطنين والشباب بشكل خاص بالأفعال المخالفة للقانون والعقوبات حتى لا نقع تحت طائلة القانون.

وأكدت عضو مجلس النواب ، إن هناك حزمة من الإجراءات بشأن عودة الجماهير بشكل مبدئى منها يجرى التنسيق بين رابطة الأندية المحترفة ووزارة الصحة من أجل وضع شروط قاسية لدخول المشجعين إلى المدرجات لحضور مباريات الدوري الجديد، وضرورة حصول المشجع الراغب في حضور المباريات على لقاح فيروس كورونا في ظل التجمعات الكبيرة للجماهير في المدرجات ما يخشى معه تزايد أعداد الإصابات في ظل الموجة الرابعة، ارتداء الماسك فى المدرجات.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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