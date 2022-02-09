«إعلام النواب» تشكل لجنة لفض الخلافات بين «أخبار اليوم» و«الإصلاح الزراعى» بسبب قطعة أرض

شكلت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لجنة تضم فى عضويتها ممثلين لكل من «الوطنية للصحافة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وهيئة المساحة المصرية، ومصلحة الشهر العقارى، وجهاز استخدامات أراضى الدولة، وممثل عن لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، ومؤسسة أخبار اليوم»، على أن تنعقد اللجنة بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بعد أسبوعين، بحضور الدكتورة درية شرف الدين، والنائبين تامر عبدالقادر، وداليا السعدنى، لإنهاء النزاع القائم بين «أخبار اليوم»، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بشأن استيلاء الهيئة على أرض تابعة لـ«أخبار اليوم» بمدينة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب ، أمس الثلاثاء، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، عضو الهيئة، والدكتور حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر داخل مجلس النواب ، بعد شهر من الآن لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية، ومناقشة قرارها بشأن أحقية مؤسسة أخبار اليوم بالأرض –محل النزاع-، من عدمه.

من جانبه كشف النائب تامر عبدالقادر، أن مؤسسة أخبار اليوم، هى أحد أهم أذرع القوى الناعمة فى الوطن العربى، وهى من أكبر المؤسسات الصحفية القومية، والمنابر الإعلامية والثقافية الهامة التى تخدم الوطن، وهى ملكا للدولة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، هى الأخرى ملك الدولة، متابعا: وليس من غير المعقول، أو المقبول، أن نجتمع لمناقشة نزاع بين جهتين حكوميتين، كاشفا أنه يجب على كل جهات الدولة أن تدعم «أخبار اليوم»، وتساعدها، لأداء رسالتها الإعلامية والثقافية والتثقيفية على أكمل وجه.

وأضاف عبدالقادر، أن «أخبار اليوم» تملك قطعة أرض بمدينة الإسكندرية، مسجلة بمصلحة الشهر العقارى منذ عام 2005، وفوجئت «أخبار اليوم»، بقيام «الإصلاح الزراعى»، بالاستيلاء على الأرض، وادعت «الهيئة» أن الأرض ملكا لها، موضحا أن «أخبار اليوم» اضطرت للجوء إلى كل الجهات المعنية بالقضية، وأكدت مصلحة الشهر العقارى، بقرار ومستندات رسمية، أوضح عبدالقادر، أنه سلمها، لمضبطة الجلسة، والتى تؤكد أحقية وملكية «أخبار اليوم» للأرض المستولى عليها، كما سلم مذكرة رسمية، من جهاز استخدامات أراضى الدولة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ملكية «أخبار اليوم» للأرض المستولى عليها.

من جانبه أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تسعى للحفاظ على أصول المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على استثمارها بالشكل الذى يحفظ حقوق المؤسسات فى أصولها، لافتا إلى أن استثمار أصول المؤسسات القومية، يأتى فى إطار الخطة التى تسعى خلالها الهيئة لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لهذه المؤسسات القومية، بالشكل الذى يضمن قيامها بدورها التنويرى والتثقيفى على أكمل وجه ممكن.

وأشار الشوربجى، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية، لها دورها الوطنى فى محاربة الفتن والشائعات، لافتا إلى أن «الهيئة الوطنية للصحافة» ترحب بقرار اللجنة المشكلة أيا كان .. وقدم الشوربجى، ملفا كاملا للجنة يثبت ملكية الأرض لـ«أخبار اليوم».

من جانبه نفى الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ملكية «أخبار اليوم» للأرض، مستندا على مذكرة يوضح فيها أن هيئة المساحة أكدت أن الأرض ليست ملكا لأخبار اليوم.

وطالب بمثول الجهات المسئولة ببعضها البعض، كل بمستنداته، مشيرا إلى أنه ليس لدى الهيئة مانعا من إعادة الأرض لـ«أخبار اليوم»، إذا ما توصلت اللجنة المشكلة إلى ملكية الأرض لمؤسسة أخبار اليوم، قانونا..