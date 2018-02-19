إعلام النواب تتمسك بالشروط المالية لتراخيص الصحف والفضائيات

ياسمين فواز: تمسكت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، بالإبقاء على الشروط المالية المنظمة لإصدار تراخيص الصحف، والقنوات الفضائية، الواردة ضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة. ويلزم لإصدار الصحيفة اليومية رأسمال 3 ملايين جنيه، ومليون جنيه للأسبوعية، و

ياسمين فواز:

تمسكت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، بالإبقاء على الشروط المالية المنظمة لإصدار تراخيص الصحف، والقنوات الفضائية، الواردة ضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة.

ويلزم لإصدار الصحيفة اليومية رأسمال 3 ملايين جنيه، ومليون جنيه للأسبوعية، و500 ألف جنيه للشهرية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و500 ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية، و200 ألف جنيه للأسبوعية، و100 ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى ذات الإقليم، وتوزع داخله، ويودع المبلغ بالكامل قبل إصدار الصحيفة، فى أحد البنوك المصرية.

يأتى ذلك عقب إرسال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، للفصل فى دستورية المواد 50، و51، و52، و53، و36، وتسلم البرلمان مشروع القانون مجددا، بعد إجراء المجلس تعديلات بسيطة عليها.

وينص المشروع فيما يخص معايير إصدار تراخيص الصحف، وشركات إعادة البث، على أن لكل من يرغب فى إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى المجلس الأعلى، على النماذج التى يضعها، مصحوبًا بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويبت المجلس فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، وفى حال رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، أو تشغيلها، يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويحق لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.

كما تشمل المعايير ألا يقل رأس مال الشركة عن 25 مليون جنيه، للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و15 مليون جنيه، للقناة التليفزيونية المتخصصة، و7 ملايين جنيه، للمحطة الإذاعية الواحدة، و500 ألف جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، على أن يودع نصف المبلغ بأحد البنوك المصرية، قبل بدء البث، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولضمان حقوق العاملين لمدة سنة.

ويجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية، التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها، وذلك فى نطاق محدود، ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا، أو يسهموا بنسبة %35 على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات، على الأقل، من تاريخ الترخيص.

من جانبه، أكد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، أن الأخيرة أبقت على الشروط المالية المنظمة لإصدار تراخيص الصحف، والقنوات الفضائية، لتحجيم مصادر التمويل، وحتى لا تتحول إلى منشورات موجهة، مضيفا أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور، وفقا لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، بما لا يتعارض مع استقلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. وحسب أحكام قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

وأوضح عوارة فى تصريحاته لـ«المال»، أن مجلس الدولة وافق على إضافة فقرة تنص على: وللمجلس الأعلى للإعلام أن يضع أية قواعد أو معايير، أو ضوابط أخرى مما يتصل بطبيعة عمله، ويتفق مع أهدافه واختصاصاته، ضمن تعريفات القانون، مع حذفها فى المواد المكررة.

ووصف «عوارة» الاشتراطات المالية بالمقبولة، خاصة فى ظل الأوضاع الحرجة التى تشهدها البلاد حاليا، وعلى اعتبار أن مصر دولة مستهدفة، على حد تعبيره، مضيفا: الاشتراطات المالية لا تتعدى ثمن سيارة فيات 128.

فيما قالت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، إن الشروط المالية «تعجيزية»، وطالبت بعقد جلسات حوار مجتمعى للمعنيين بالقانون، لخروجه بشكل توافقى يرضى جميع الأطراف.