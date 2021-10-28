سيـــاســة

«إعلام النواب»: الأوقاف تساهم في مواجهة الكثافة الطلابية بتقديم تسهيلات للأبنية التعليمية

لانشاء مدارس جديدة
ياسمين فواز 7:56 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 7:56 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب إن هيئة الأوقاف المصرية تلعب دورا مهما في القضاء على مشاكل الكثافة الطلابية، من خلال التسهيلات التي تقدمها لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدارس جديدة .

وأكدت سلامة في بيان صحفي اليوم ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستساهم في زيادة عدد المدارس خاصة انها تضع التعليم ضمن اولوياتها.

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ولفتت إلى أن وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة واحد من أكثر الوزراء المساهمين في المبادرة الرئاسية من خلال تخصيصه 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة، و100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

وأوضحت عضو لجنة الإعلام أن رئيس هيئة الاوقاف المهندس علاء عبدالعزيز ، واحد من القيادات التنفيذية التي تلعب دورا مهما في مبادرة حياة كريمة ، من خلال التسهيلات التي يقدمها في عمليّة استبدال الاراضي سواء لصالح انشاء مراكز شباب عليها او مدارس .

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واشارت الي أن هيئة الاوقاف تقدم تخفيضات كبيرة في عملية استبدال اراضي الوقف لصالح المنفعة العامة حيث تصل التخفيضات ما بين 10 إلى 20%، وهو ما يساهم في تيسير عملية استبدال الاراضي لصالح اقامة مدارس ومراكز شاب عليها .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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