إعلام المصريين ترد على قرار وقف SNL خلال ساعات

محمد فتحى كشف أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، أن مجموعة إعلام المصريين، المالكة لشبكة أون تى فى، بصدد إرسال خطاب رسمي للمجلس خلال ساعات بشأن بوقف برنامج "SNL بالعربى" قبل يومين. جاء ذلك ردًّا على تصريحات مصدر مسئول…

محمد فتحى





كشف أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، أن مجموعة إعلام المصريين، المالكة لشبكة أون تى فى، بصدد إرسال خطاب رسمي للمجلس خلال ساعات بشأن بوقف برنامج “SNL بالعربى” قبل يومين.

جاء ذلك ردًّا على تصريحات مصدر مسئول بشبكة أون تى فى، والذى أكد خلالها عدم تلقي الشبكة أى مخاطبات رسمية من المجلس الأعلى للإعلام بشأن إيقاف برنامج “SNL بالعربى” حتى تتقدم بتظلم تجاهه.

وأكد سليم، لـ”المال”، أن المجلس الأعلى للإعلام أرسل خطابًا مسجلًا للمهندس أسامة الشيخ، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، فور صدور القرار، وأن لديهم صورة من محضر “الاستلام”، نافيًا بشكل قاطع ما ذكر من المصدر الذى رفض ذكر اسمه.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد الماضى، وقف برنامج “SNL بالعربي” المذاع على قناة “ON E” بناء على التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى بشأن عدد من حلقات ابرنامج.

وذكرت تقارير لجنة الرصد أن البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين، وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية، مما ترتب عليه اتخاذ قرار “مؤقت” بوقف عرض البرنامج، لحين قيام القناة بمراجعة محتوى الحلقات المقبلة وحذف المقاطع المتنافية مع المعايير الأخلاقية والمهنية.