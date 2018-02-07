إعلام المصريين تدير الحملة الإعلانية لأول هاتف مصرى

طرحه للجمهور الأسبوع المقبل كتب ـ محمود جمال ومحمد فتحى: تعاقدت شركة سيكو مصر للإلكترونيات – المصنعة لأول هاتف محمول محلى الصنع- مع مجموعة «إعلام المصريين»، لتنفيذ وإدارة الحملة الإعلانية لهواتفها بالسوق المصرية. وقال محمد سالم، رئيس «سيكو مصر»، إن…

طرحه للجمهور الأسبوع المقبل





كتب ـ محمود جمال ومحمد فتحى:

تعاقدت شركة سيكو مصر للإلكترونيات – المصنعة لأول هاتف محمول محلى الصنع- مع مجموعة «إعلام المصريين»، لتنفيذ وإدارة الحملة الإعلانية لهواتفها بالسوق المصرية.

وقال محمد سالم، رئيس «سيكو مصر»، إن الحملة تشمل إعلانات تليفزيونية وعلى الطرق «أوت دور» وأونلاين، بالاشتراك مع الإعلامى عمرو أديب، دون الإفصاح عن تكلفتها، موضحا أن الشركة بدأت فعليا فى توزيع أجهزة الهواتف الجديدة على جميع وكلائها وموزعيها المعتمدين على مستوى الجمهورية.

وعلمت «المال» أنه من المقرر طرح موديلات هواتف «سيكو» بالأسواق بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل.

وتملك «إعلام المصريين» تحت مظلتها أكثر من وكالة متخصصة للإعلانات، مثل «إيجبيشن أوت دور» العاملة فى مجال اللافتات الإعلانية، و«سينرجى» للحملات التليفزيونية، بالإضافة إلى «POD» المتخصصة فى مجال العلاقات العامة والتسويق الإلكترونى.

وتستهدف «سيكو» بيع 20 ألف وحدة كمرحلة أولى من 6 موديلات هواتف بفئات سعرية تتراوح بين 200 و4200 جنيه، منها هواتف تقليدية «feature phones»، بالإضافة إلى أخرى ذكية.

وتصل نسبة المكون المحلى بأجهزة «سيكو» إلى %45 تتمثل فى تصنيع 4 أجزاء، هى: اللوحة الأم “motherboard”، وضغط شاشة LCD الخاصة بالهاتف، بالإضافة إلى تجميع واختبارات الجودة طبقا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية، وأخيرا التعبئة والتغليف.

يذكر أن «سيكو» أطلقت أول أجهزتها المصنعة محليا فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى نوفمبر الماضى، وكان من المقرر طرحها قبل نهاية 2017، إلا أنه تم إرجاء الخطوة مرتين، الأولى كانت أواخر ديسمبر بسبب سرقة نحو 15 ألف بطارية قادمة من الصين إلى مصنع الشركة بمنطقة أسيوط التكنولوجية، والثانية فى يناير الماضى بسبب عدم استكمال الخطة التسويقية.