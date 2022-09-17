إعلام القاهرة تحصل على 3 شهادات أيزو

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، حصول كلية الإعلام على 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة وهي: أيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري، وأيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية، وأيزو 22301 في استمرارية الأعمال، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

وقال الخشت، في تصريح له اليوم السبت، إن كلية الإعلام تُعد من أوائل الكليات التي حصلت على الأيزو في استمرارية الأعمال من خلال تقييم خطتها للتعامل مع التهديدات التي فرضتها جائحة كورونا وتأثيرها على العملية التعليمية من خلال التحول إلى نظام التعليم المدمج، وقيام وحدة التعليم الإلكتروني بتدريب هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على التعامل مع المنصات التعليمية في التدريس، وإجراء الامتحانات، وتحويل المناهج لمقررات إلكترونية، وإكسابهم مهارات التعليم الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

ووجه الخشت، الشكر للدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية السابقة، وللدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد كلية الإعلام، مثنيًا على فريق العمل بالكلية.