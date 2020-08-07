إعلام القاهرة : بدء اختبار القدرات مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكورونا غدا

أكدت الدكتورة هويدا مصطفى ، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، أن اختبار القدرات الخاصة بالكلية سوف يبدأ غدا السبت، ويستمر حتى 20 أغسطس الجاري، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة الطلاب وجميع الأساتذة والعاملين للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه سيتم اتباع هذه الإجراءات قبل بدء الاختبارات.

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى إلى إن كلية الإعلام تتبع كافة الاجراءات الاحترازية لحماية جميع عناصر المنظومة من فيروس كورونا، وإنه تم نشر كافة الاجراءات عبر الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي مع تعليق الارشادات داخل الجامعة، والتأكيد على ضرورة تنفيذها.

ولفتت إلى أنه يلزم ارتداء الكمامة لجميع الموجودين، بعد أن يتم المرور من بوابة التعقيم والتوجه إلى المكان المخصص للامتحان دون تدافع وتزاحم، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة مناسبة أثناء التعامل والحديث مع أي شخص، وأنه لن يسمح بدخول الاختبار بعد بدايته، مع أهمية أن يحضر كل طالب احتياجاته الشخصية، ويسمح بمغادرة اللجنة دون التقيد بمرور نصف الوقت.

وأضافت أن مكتب التنسيق هو الذى يحدد موعد الامتحان الخاص بكل طالب، ويتم التواصل مع جميع الطلاب عبر الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للرد على استفسارتهم.

وأوضحت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة أن الاختبار سيتم من خلال أسلوب “البابل شيت”، ويتضمن مجموعة من الأسئلة يتم الإجابة عنها “صح أو خطأ” إلى جانب أسئلة أخرى عن طريق الاختيار من متعدد تكون عبارة عن 4 اختيارات لكل سؤال، وتكون مدة الاختبار 90 دقيقة.

وتابعت: إن أسئلة اختبار القدرات تدور حول المعلومات العامة في مجموعة من المجالات، منها: الأحداث التاريخية والسياسية البارزة في مصر والعالم، والسينما والمسرح، والآدب والجغرافيا والفن التشكيلي والموسيقي والأغاني والدراما التليفزيونية، والموسيقى والأغاني، وأبرز الاختراعات في تاريخ الإنسانية، والآثار والرياضة إلى جانب مجموعة من المعلومات العلمية.